Arcane politique : Les députés de la 6ème législature projettent un meeting le 24 septembre Publié le lundi 19 septembre 2022 | Le Pays

Au cours d’un point de presse tenu au Mémorial Modibo Keïta samedi dernier, le bureau du Collectif des députés de la 6ème législature, dirigé par Belco Samassékou, a annoncé la tenue d’un meeting géant le samedi 24 septembre 2024 dont l’objectif est de « sauver la démocratie ». Ledit meeting se tiendra au Babemba Keïta.



Les députés de la 6ème législature qui réclamaient le dédommagement semblent changer les objectifs de leur collectif. Leur nouveau combat, c’est sauver la démocratie et la République. Dans leur combat, ils sont appuyés par des partis et groupements politiques parmi lesquels Jigiya Kura de Housseïni Amion Guindo. D’ailleurs, ce groupement était bien représenté au point de presse par le vice-président de la Codem.



Ce dernier, à sa prise de parole, a indiqué que le travail de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit doit être encouragé. Il a par la suite déploré les menaces sur la démocratie malienne. « Nous avons des inquiétudes qui nous donnent l’occasion de lancer un appel à tous les partis politiques pour sauver la démocratie. Pour la construction du Mali, nous ne sommes pas prêts à taire ce qu’il ne faut pas taire. Il n’y a pas de démocratie sans élection. Il n’y a pas de démocratie sans respect de la liberté publique. Nous à la Codem, nous serons avec tous ceux qui sont pour la sauvegarde de la démocratie », a déclaré le vice-président de la Codem qui a réitéré le soutien de son parti aux députés de la 6ème législature dans leur combat pour la sauvegarde de la démocratie.



Pour sa part, le président sortant du collectif, honorable Tidiani Guindo, a insisté sur la détermination des députés de la 6ème législature pour la construction d’un Mali nouveau. « Nous devons tous nous unir pour construire ce Mali. C’est le seul bien commun à nous tous », a déclaré l’ancien député élu à Bankass.



Tidiani Guindo a, par la suite, précisé que les députés de la 6ème législature ne sont pas contre la transition. La preuve, dit-il, nous n’avons rien fait qui peut entraver la transition. « Nous nous reconnaissons dans ce que font les autorités. C’est pourquoi nous n’avons pas fait de bruit », a-t-il laissé entendre.



Sauver la démocratie



Dans son intervention, la présidente du collectif de la 6ème législature a insisté sur la nécessité de sauver la démocratie. « Notre cher pays a opté pour une gouvernance basée sur la volonté du peuple, une gouvernance conduite par le peuple et une gouvernance au service du peuple. Cette architecture ne doit tirer son inspiration que dans la seule et unique volonté sans conteste et inébranlable du peuple souverain qui ne saurait émaner et ne devrait se manifester que par le choix de l’expression démocratique pour une légitimité et légalité sans ambigüité », a déclaré l’honorable Belco Samassékou qui a appelé les républicains, les démocrates à se tenir debout pour sauver la démocratie et sauver la République.



A en croire Belco Samassékou, le nouveau bureau du collectif des députés de la 6ème législature « se veut un cadre fédérateur, un forum d’échanges, d’information et de sensibilisation au service du peuple, au service de la république, au service de la démocratie, au service du Président de la Transition SEM le Colonel Assimi Goïta. »



Si ce collectif n’a jamais fait de manifestations depuis sa création, elle prévoit un meeting au nom de la sauvegarde de la démocratie le samedi prochain. «Pour se faire un meeting intitulé « sauver la démocratie » est prévu le 24 septembre ou nous le peuple, nous les démocrates, nous les républicains citoyens patriotes engagés, nous nous affirmerons aux cotés des autorités de la transition, aux côtés des responsables politiques, aux côtés de la société civile, pour un Mali de justice, de paix et de développement. Je vous remercie », a annoncé Belco Samassékou. Ledit meeting se tiendra dans la Salle Babemba Keïta.



Le collectif a-t-il changé ses objectifs initiaux ? En tout cas, de dédommagement, on parle désormais de sauvegarde de la démocratie.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS