Nouvelle loi électorale : Le Csdm dénonce une « injustice » et demande à rencontrer Assimi Goïta

Dans une correspondance adressée au président du Conseil national de Transition (CNT), le Conseil supérieur de la diaspora malienne (Csdm) signale la présence, « en bonne place » dans la nouvelle la loi électorale, d’un article qui avait été rejeté. Par la même occasion, la faitière de la diaspora renouvelle sa demande d’audience « deux fois refusée » avec le président du Conseil National de Transition afin de corriger cet article (178), qui redonne, selon lui, l’exclusivité de représentant de la diaspora au seul Haut conseil des Maliens de l’extérieur (Hcme).



Dans une correspondance adressée au président du Conseil National de Transition (CNT), le 5 septembre 2022, le Conseil supérieur de la diaspora malienne (Csdm) signale et dénonce la présence d’un article controversé dans la dernière version de la nouvelle loi électorale. Alors que, selon lui, l’article avait été rejeté. Dans cette correspondance, le Csdm regrette d’avoir tenté par deux fois, sans succès, d’empêcher cet état de fait qui est une « injustice ». « Dans nos précédentes lettres que nous vous avions adressées, nous avions dans une première, à la date du 26 janvier 2022, sous la référence N°002/CSDM/2022, attiré votre attention sur ce qui pourra advenir à la suite du vote de loi électorale concernant la prise en compte des deux faitières de la diaspora, Csdm et Hcme. Cependant, notre demande de rendez-vous, à cet effet est demeurée sans suite », précise cette correspondance en date du 5 septembre 2022, tout en rappelant qu’une seconde lettre avait été également envoyée sur le même sujet, précisément le 25 avril 2022.





« Dans la seconde lettre à la date du 25 avril 2022, et sous la référence de N°010/CSDM/2022, nous vous avons encore sollicité, pour un rendez-vous, afin de vous informer et requérir votre avis sur ce que nous avons considéré comme inapproprié dans la version définitive de ladite loi, en ce que l’article 178 de la présente loi apparait comme « un chevet dans la soupe », en ce que cet article ayant été rejeté s’est retrouvé malgré tout en bonne place dans la version nouvelle ; ce qui redonne l’exclusivité de représentent au seul Hcme. Le Rendez-vous à cet effet nous a encore été refusé », a souligné expressément le Csdm dans sa nouvelle correspondance du 5 septembre dans laquelle, il renouvelle sa demande d’audience avec le président du CNT pour une troisième fois. « Au regard de tout ce qui précède, nous vous sollicitons pour un troisième rendez-vous dans de meilleurs délais, afin de vous exposer de vive voix nos appréhensions sur cette situation que nous considérons comme une injustice » réitère le Csdm.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS