Super coupe Assimi Goïta : Mopti remporte la deuxième édition
Publié le lundi 19 septembre 2022 | Le Pays

Le tournoi dénommé « Super Coupe Assimi Goïta », édition 2022, a connu son épilogue ce vendredi 16 septembre 2022 au stade Mamadou Konaté de Bamako. En effet, la finale de la deuxième édition de ce tournoi a opposé l’équipe de Bamako et celle de Mopti. L’équipe de la Venise malienne l’a emporté aux tirs au but (4 à 3).



Cette compétition qui était à sa deuxième édition s’est tenue du 20 août au 16 septembre 2022 à Bamako. Par ailleurs, les équipes participantes étaient composées notamment des huit (8) premières régions administratives du Mali et le district de Bamako, l’équipe de la présidence de la République ainsi que celles du Gouvernement et du CNT.



La finale de cette deuxième édition a été présidée par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Était présent également le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher. La finale de la super coupe Assimi Goïta opposait l’équipe de Bamako à celle de Mopti. Ce tournoi a duré 25 jours. Les sélections des huit premières régions administratives du Mali, celles de la capitale et des institutions de la République se sont affrontées au stade Mamadou Konaté de Bamako.



Lors de cette finale, les deux équipes n’ont pu se départager à la fin du temps réglementaire. C’est à l’issue de la séance des tirs au but que la sélection de la Venise malienne a remporté la victoire (4 à 3).



Ibrahim Djitteye



