Affaire Pogba : le témoignage glaçant de Paul Pogba Publié le lundi 19 septembre 2022

Affaire Pogba : le témoignage glaçant de Paul Pogba

Paul Pogba a révélé ce qu'il a dit à ses ravisseurs en mars 2022, toujours dans l'enquête pour tentative d'extorsion dont il est victime depuis plusieurs mois.



Plus les jours passent, plus les détails de la sombre affaire Pogba filtrent dans la presse. Ce lundi, Le Monde révèle de nouveaux éléments qui ont de quoi faire froid dans le dos concernant Paul Pogba (29 ans), le champion du monde évoluant à la Juventus étant victime d'une tentative d'extorsion dans laquelle son frère aîné Mathias est notamment impliqué.



Le quotidien a publié un extrait du témoignage de Paul Pogba datant du 9 août dernier, évoquant alors la soirée du 19 mars 2022, en marge d'un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine (matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud). Après avoir passé du temps en compagnie d'un ami d'enfance à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), ville où il a grandi, le milieu français s'apprête à rentrer chez lui aux alentours de 00h quand plusieurs copains de son quartier l'emmènent dans un appartement à Chanteloup-en-Brie, toujours dans le 77.



« Ta gueule, baisse les yeux »