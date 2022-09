La fête de l’indépendance au Mali : Un 22 septembre pas comme les autres - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La fête de l’indépendance au Mali : Un 22 septembre pas comme les autres Publié le lundi 19 septembre 2022 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par MS

Célébration du 61è anniversaire de la fête de l`armée malienne

Bamako, le 20 janvier 2022, Kati, le 20 janvier 2022. Dans le cadre des activités marquant la célébration du 61e anniversaire de l’armée malienne, le président de la transition le Colonel Assimi Gaita a déposé une gerbe de fleurs à la place d`arme du camp de Soundiata Keita de Kati. Tweet

22 septembre 1960, 22 septembre 2022 cela fait pratiquement 62 ans que le Mali à accéder à l’indépendance. Une indépendance juste de nom, car le Mali comme les autres pays africains n’ont pas véritablement obtenu leur liberté et leur souveraineté. Les pays qui ont été colonialisés par la France sont toujopurs soumis au diktat de ce pays et leur indépendance n’est qu’une illusion tout comme leur souvéraineté, et leur dignité. Et finalement comme un reveil brutal d’un martyrisé, le Mali est sur la voie de sortir des ailles de son paternaliste qu’est la France. Et il semble determiner à faire respecter sa souveraineté aux yeux du monde entier.



En effet, la fête de l’indépendance de notre pays sera célébrée ce jeudi. La particularité de cette année est qu’elle sera célébrée dans un contexte particulier marqué non seulement par une crise sécuritaire et sociale gravissime, mais aussi par une rupture entre le Mali et la France. Aujourd’hui il est incontestable et on peut affirmer haut et fort sans risque de se tromper que le Mali est sur la voie de la rupture avec son ancien colonisateur. Il veut assumer pleinement et entièrement son indépendance vis-à-vis de la France que Bamako taxe d’être responsable de son malheur. Mesurant toutes les conséquences de leurs choix politiques, les autorités de la transition ont voulu envoyer un message clair aux autres pays avides de liberté et d’indépendance à se joindre à ce noble combat pour une Afrique libre et prospère ne comptant que sur ses ressources humaines et ses immenses richesses économiques et financières. Les autorités maliennes se disent déterminées en dépit d’un climat d’insécurité et de crise socio-politique et économique recurrentes.



La fête d’indépendance de cette année sera célébrée dans un contexte de méfiance, mais aussi d’affirmation de la souveraineté. Méfiance vis-à-vis de l’ancien colonisateur, méfiance également visà vis des pays voisins comme ceux de la CEDEAO qui ne sont pas en odeur de saintété avec le Mali. Il y aura certainement des discours, de défilés militaires, et des décorations.



En somme si la célébration de la fête de l’indépendance devrait être une occasion de se remémorer, celle de cette année doit être historique et d’après Sekou Touré ‘’ Il n’y a pas de dignité sans liberté, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage ‘’.



Oumou SISSOKO