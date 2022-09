Portrait de femmes célèbres : Mme Sidibé Dedeou Ousmane Traoré - abamako.com

Portrait de femmes célèbres : Mme Sidibé Dedeou Ousmane Traoré
Publié le lundi 19 septembre 2022 | L'Alternance

Juriste de formation et femme battante, Mme Sidibé Dedeou Ousmane Traoré a été sécrétaire générale de la CDTM. Ensuite directrice des affaires juridiques de l’INPS avant d’être Directrice générale. Très admirée et respectée dans son actuel poste de ministre de l’éducation nationale. Voici en quelques lignes sont portrait







Née a Tombouctou où elle a suivi ses études fondamentales et sécondaires entre 1966 et 1974 à l’école régionale de Tombouctou, une partie du Baccalauréat au Lycée Franco-Arabe de Tombouctou et une deuxième partie au Lycée Askia Mohamed de Bamako. Puis elle est devenue titulaire d’une Maitrise en droit administratif et Droit international de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de 1978 en 1984 et diplômée de l’Ecole Nationale de Sécurité Sociale de Saint Etienne en France en 2007. A son retour au bercail avec ce bagage intellectuel elle ne tarde pas à mettre ses compétences au service de son pays, elle a été connue du grand public grâce à son statut de Sécrétaire générale de la Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM). Elle a été notamment au sein de l’INPS (Institut National de Prévoyance Sociale). Où elle fut directrice des Affaires Juridiques et du Contentieux, avant d’occuper plusieurs aurtres postes de responsabilité, toujours au sein de l’INPS, où elle finira par occuper le poste de Directrice Générale. Elle a gravé les echelons et est devenu Ministre de l’education National.



La plus visible parmi ses sœurs dans la lutte syndicaliste pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, notamment ceux des syndicats affiliés à sa Centrale créée en 2014. Mme Sidibé a eu l’occassion d’effectuer plusieurs autres formations professionnelles dans le domaine de la sécurité sociale, notamment celle des lignes directrices sur les procédures de recouvrement et l’extention de la protection sociale, la gestion et sécurisation des fonds de pension en Afrique sur le plan international aux Etats-Unis, entre autres. De même que des formations sur les procédures juridiques d’Harmonisation de la Gestion des Caisses de Sécurité sociale de l’OHADA au Maroc. Elle a une maitrise en technique de négociation et de communication.



Active dans la vie associative, Mme Sidibé fut la présidente du club des Epouses des Anciens Ambassadeurs et Consuls Généraux du Mali en 2010 et du groupe des épouses des Ambassadeurs de l’organisation de l’Unité Africaine en Allemagne en 1985. Elle a été la Maraine du Club des Jumeaux de Bamako. Elle fut également la présidente du club des femmes Universitaires africaines à OTTAWA Canada.



Mme Sidibé est mariée et mère de 5 enfants, en plus elle parle le Français, l’Anglais, L’allemand, le Bambara, et le Sonrhai sa langue maternelle.



En somme, Mme Sidibé Dedeou Ousmane Traoré est une véritable pionière et une femme combattante au service du développement de son pays.







Oumou SISSOKO