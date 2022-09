Sirakoro Meguetana : un réseau de 5 malfrats démantelé par la police - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sirakoro Meguetana : un réseau de 5 malfrats démantelé par la police Publié le lundi 19 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Commissariat de police de Sirakoro Meguetana

Tweet

Les éléments du commissariat de police de Sirakoro Meguetana ont démantelé, dans la nuit du dimanche au lundi 19 septembre 2022, un réseau composé de cinq (05) malfrats, tous impliqués dans le braquage du week-end à Kalaban Coro Sirakoro Meguetana et à la cité BMS SA.



Une perquisition effectuée à leurs domiciles a permis la découverte d'un pistolet mitrailleur (PM), un pistolet automatique et un chargeur garni.



Le directeur général de la police nationale a félicité le personnel du commissariat de Sirakoro Meguetana pour cet acte de bravoure et rassuré la population que la police poursuivra avec courage et détermination sa lutte contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes.



Il a traduit sa foi en la bonne collaboration de la population en terme de renseignements pour anticiper et démanteler tous les réseaux criminels.



M.S