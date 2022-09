Inauguration du nouveau siège de la Direction générale des douanes : Assimi Goïta rend hommage aux agents les plus méritants - abamako.com

Inauguration du nouveau siège de la Direction générale des douanes : Assimi Goïta rend hommage aux agents les plus méritants Publié le mardi 20 septembre 2022 | Le Pays

Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a inauguré, hier lundi 19 septembre 2022, le nouveau siège de la nouvelle Direction général des douanes du Mali. Logée à Samanko, dans la commune du Mandé, l’infrastructure a coûté au budget national près de 4 531 198 197 F CFA. C’était en présence du ministre de l’Économie et des Finances, du Gouverneur de la région de Koulikoro, du Premier ministre par intérim, des membres du Gouvernement ainsi que des diplomates accrédités auprès de la République du Mali.



Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement coupé le ruban symbolique de la nouvelle Direction général des douanes du Mali. Une infrastructure à grande capacité d’accueil qui abritera désormais plusieurs services centraux des douanes. « […] Cet immeuble abritera les bureaux du Directeur Général des Douanes et de son adjoint, les quatre (4) services en staff auprès du Directeur Général des Douanes, cinq (05) des sept (7) directions centrales de la Douane, le service de sécurité et le service d’entretien », a indiqué le Directeur général des Douanes du Mali, l’Inspecteur Général Amadou Konaté.





Logée à Samanko, dans la commune du Mandé, ce niveau siège de la Direction générale des douanes se distingue surtout de par son caractère très particulier. « C’est la première fois, depuis 1960, que l’Administration des Douanes du Mali disposera d’une infrastructure construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction Générale des Douanes », a indiqué le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou. Il a par ailleurs souligné que c’est la toute première fois aussi dans toute l’histoire du Mali « qu’un service central de l’État se trouvera logé en dehors des limites territoriales du district de Bamako ».



Au-delà de la mise à disposition des nouveaux locaux de la Douane, cette cérémonie d’inauguration a été également mise à profit pour non seulement saluer le sacrifice de tous les martyrs, mais aussi pour agents méritants.



Une visite guidée du chef de l’État et une photo de famille ont mis fin à cette cérémonie.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS