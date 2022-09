Douanes maliennes : Zoom sur l’architecture de la nouvelle Direction générale - abamako.com

Douanes maliennes : Zoom sur l'architecture de la nouvelle Direction générale Publié le mardi 20 septembre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`inauguration de la nouvelle direction générale des douanes

Samanko, le 19 septembre 2022. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a procédé à la coupure de ruban symbolique inaugurant les locaux de la nouvelle direction générale des douanes maliennes, sis à Samanko dans la commune du Mandé. Tweet

La nouvelle direction générale de la douane malienne inaugurée le lundi 19 septembre 2022 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est un véritable joyau architectural haut de gamme. D’un coût total de 4.531.198.197 F CFA, cet édifice érigé sur une superficie de 30 hectares à Samanko dans la commune rurale du Mandé, comprend cinq (05) niveaux (R+4) et cent quarante-sept (147) bureaux. Deux salles de conférence, deux (02) ascenseurs, une (01) salle multimédia, deux (02) escaliers de secours, une salle d’archives et un (01) réfectoire pour cent (100) convives situé sur la terrasse supérieure font aussi partie intégrante de ce local.



Cet immeuble abritera les bureaux du Directeur Général des Douanes et de son adjoint, les quatre (04) services en staff auprès du Directeur Général des Douanes, cinq (05) des sept (7) directions centrales de la Douane, le service de sécurité et le service d’entretien. L’immeuble est approvisionné en eau courante par un forage équipé de matériels solaires, l’électricité est fournie par un groupe électrogène de 400 KVA en plus de la connexion au réseau EDM



