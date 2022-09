Coopération / Vladimir Poutine au nouvel ambassadeur du Mali en Russie : ’’La Russie continuera à apporter tout son soutien au peuple malien’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Coopération / Vladimir Poutine au nouvel ambassadeur du Mali en Russie : ’’La Russie continuera à apporter tout son soutien au peuple malien’’ Publié le mercredi 21 septembre 2022 | aBamako.com

© AFP par YURI KOCHETKOV

Vladmir Poutine

Vladmir Poutine, Président de la Fédération de Russie Tweet

Le Président de la Fédération de Russie, Vladmir Poutine, a reçu ce mardi 20 septembre 2022, les lettres de créances du nouvel ambassadeur du Mali en Russie et une vingtaine de représentation diplomatiques au grand palais du Kremlin.



Lors de son discours aux nouveaux Ambassadeurs accrédités dans son pays, le Président Poutine a indiqué que la Russie a un partenariat de longue durée avec le Mali.



"Nous espérons le renforcement de ces relations, et dans le mois d’août j’ai une discussion prolongée avec l’autorité du gouvernement temporaire, et nous nous sommes mis d’accord sur la nécessité de poursuite nos efforts commun en matière de lutte contre l’extrémisme religieux et le terrorisme.



La Rrussie continuera à apporter tout son soutien au peuple malien, et notamment en matière alimentaire, d’engrais et produits indistriels", a souligné Vladimir Poutine.



Avant de souhaiter une bonne fête d’indépendance au peuple malien, le président russe annonce que son pays continuera de travailler avec le Mali dans le domaine humanitaire et intellectuel avec notamment des places pour les citoyens maliens souhaitant faire leurs études dans des Université russes.



aBamako.com