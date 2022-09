Or : Le canadien B2Gold ajoute un nouveau projet au complexe aurifère de Fekola - abamako.com

Publié le mercredi 21 septembre 2022 | L'Informateur

B2Gold exploite au Mali Fekola, l’une des plus grandes mines d’or du pays. La compagnie travaille depuis quelques années à en faire un complexe aurifère en y intégrant plusieurs gisements prometteurs à proximité.



Au Mali, B2Gold a officiellement bouclé le rachat d’Oklo Resources. Dans un communiqué publié le mardi 20 septembre, l’acheteur canadien indique en effet avoir rempli les conditions de l’accord conclu en mai dernier, y compris l’émission de 10 742 814 actions et un paiement en espèces de 27,4 millions de dollars australiens en faveur des actionnaires du vendeur.



Il faut souligner que cette transaction permet à B2Gold d’agrandir la taille de son complexe aurifère Fekola au Mali, grâce à Dandoko, le projet aurifère phare du portefeuille d’Oklo. Déjà composé de la mine éponyme, ce complexe a vu l’ajout au cours des derniers mois d’un autre gisement important, Anaconda qui peut aider la compagnie à augmenter sa production annuelle d’or de 80 à 100 000 onces.



A Dandoko, une ressource minérale de 11,3 millions de tonnes titrant 1,93 g/t d’or a été identifiée dans le cadre d’une première estimation de ressources minérales publiée en mars 2021. B2Gold compte lancer dès le mois prochain une campagne de forage pour poursuivre l’exploration de l’actif et identifier d’autres cibles capables d’accroitre un peu plus cette estimation.



Pour rappel, la mine d’or Fekola peut livrer jusqu’à 600 000 onces d’or en 2022, selon les plans de son propriétaire.