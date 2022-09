Mali-Guinée : le colonel attendu à Bamako cet après-midi - abamako.com

A quelques heures du sommet extraordinaire de la Cedeao sur le Mali et la Guinée, le colonel Mamady Boumbouya, président de la transition guinéenne, se rendra au Mali ce mercredi.



Le président de la transition de la Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, est attendu au Mali cet après-midi. Si rien n’est affiché officiellement, cette visite intervient à quelques heures de la commémoration du 62e anniversaire de l’accession à l’indépendance de la République du Mali et du sommet extraordinaire de la Cedeao sur le Mali et la Guinée, deux des trois pays sous régime transitoire en Afrique de l’Ouest. L’organisation régionale avait récemment évoqué, selon le Magazine Jeune Afrique, que le Burkina Faso, troisième pays sous régime transitoire, est « un bon élève ». Donc, s’il doit y avoir de nouvelles mesures de sanctions, elles seront contre le Mali et la Guinée Conakry. Depuis quelque temps, on assiste à un rapprochement de plus en plus solide entre le Mali et la Guinée pour pouvoir résister à la pression des autres pays membres de la Cedeao. Donc, cette visite du président Mamady Doumbouya, en marge de la commémoration de la fête de l’indépendance du Mali, renforce encore plus le partenariat entre les deux pays et sera un signal fort pour les peuples malien et guinéen, plus que jamais soudés.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS