Commémoration du 62è anniversaire l'indépendance du Mali : ce jeudi 22 et le vendredi 23 septembre déclarés fériés Publié le mercredi 21 septembre 2022

© aBamako.com par A S

Dépôt de la gerbe de fleur au monument de l`indépendance

Bamako, le 22 septembre 2017 La cérémonie a été marquée par le dépôt de gerbe de fleurs au monument de l`indépendance à Bamako par le président Ibrahim Boubacar Keïta

Le lendemain de la commémoration du 62e anniversaire de l’indépendance de notre pays, le vendredi 23 septembre est férié tout comme le jour même de la fête. C’est ce qu’indique un communiqué publié le mercredi 21 septembre par le ministre du Travail et de la Fonction Publique.



« En application des dispositions de la loi n˚ 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du jeudi 22 Septembre 2022 (fête de l’Indépendance) étant chômée et payée, la journée du Vendredi 23 Septembre suivant le jour de la fête est déclarée chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. » précise le communiqué du secrétaire général du ministère en la personne de Dr Yaya GOLOGO.





