62e anniversaire de l'indépendance du Mali : Invité par les autorités traditionnelles et religieuses de Ségou, Soro Guillaume « se fera représenter par une délégation de haut niveau. »
Publié le mercredi 21 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Guillaume Soro démissionne de la présidence du Parlement ivoirien

C’est ce que nous apprend un communiqué émanant de la Direction de sa communication. « M. Soro s’honore de cette invitation qui traduit l’amitié et la fraternité africaine, surtout qu’elle est émise par les sages dont la respectabilité et la notoriété sont indiscutables. Il accepte volontiers cette marque de considération et d’affection. » lit-on dans le communiqué qui précise que toutefois, en raison de contraintes indépendantes de la volonté de l’homme politique ivoirien, il ne pourrait pas honorer personnellement cette invitation.



« Cependant, pour rester dans le respect de la tradition africaine qui l’oblige, et au nom des relations d’amitié et de fraternité historiques qui unissent les deux pays frères, il se fera représenter par une délégation de haut niveau. » a ajouté le communiqué selon lequel M. Soro regrette que son pays, la Côte d’Ivoire, n’ait pas jugé nécessaire de l’inviter à participer à la fête de l’Indépendance du 7 août 2022.



ANDROUICHA