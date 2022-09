Le 132ème Conseil d’Administration de la BOAD autorise de nouveaux engagements pour 349,5 milliards FCFA. - abamako.com

Cotonou- Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est réuni en présentiel à Cotonou au Bénin pour sa 132ème session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD.



Après avoir approuvé le procès-verbal de la 131ème réunion, tenue le 14 juin 2022, le Conseil a approuvé le projet de renforcement des fonds propres de la BOAD qui consiste en une augmentation de capital de l’ordre de 900 millions de Dollars US et une émission de titres hybrides à hauteur de 600 millions de dollars US.



Par ailleurs, le conseil a approuvé la note de présentation des comptes intermédiaires de la BOAD au 30 juin 2022, et l’état de recouvrement des créances sur prêts de la BOAD au 31 août 2022.



Les administrateurs ont également approuvé un programme d’urgence en faveur des Etats membres et dix (10) nouvelles propositions de financement de projets pour un montant global de 349,5 milliards FCFA. Ces nouvelles approbations portent à 7 067,6 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.



Le Programme d’urgence à impacts rapides (Programme SONGTAABA[1] 2022-2024), d’un montant de 200 milliards FCFA, a pourobjectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations dans l’UEMOA et au renforcement de la résilience de la région face aux chocs actuels. Il s’agira notamment de : 1) contribuer à la mise en œuvre des Plans nationaux de réponses (PNR) aux crises et du Programme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel, 2) mettre rapidement à disposition les ressources en une ou plusieurs tranches, afin de répondre à l’urgence liée notamment aux besoins alimentaires, de re-scolarisation et santé de base en lien avec la flambée des prix des produits et l’insécurité.