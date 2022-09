77è session de l’Assemblée générale de l’ONU:Le premier ministre par intérim à New York pour porter la voix du Mali - abamako.com

77è session de l'Assemblée générale de l'ONU:Le premier ministre par intérim à New York pour porter la voix du Mali Publié le mercredi 21 septembre 2022 | L'Essor

Le colonel Abdoulaye Maïga s’adressera à la tribune de l’auguste assemblée, le samedi prochain. Il aura également plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres







«Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis interconnectés», est le thème de la 77è session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui a débuté au siège de l’Organisation, à New York, le 13 septembre 2022. Les délégations des 193 pays membres des Nations unies sont dans la grande métropole américaine pour présenter leurs priorités et échanger sur les grands enjeux mondiaux comme la guerre en Ukraine, la lutte contre l’extrémisme violent, les changements climatiques, la sécurité alimentaire, le développement de l’Afrique, l’accès à l’éducation ou encore l’égalité entre femme et homme.



La voix du Mali à cette session est portée par le Premier ministre par intérim. À la tête d’une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, le colonel Abdoulaye Maïga, s’adressera, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, le samedi 24 septembre 2022. Selon un diplomate qui a requis l’anonymat, le discours du chef du gouvernement par intérim sera axé, en grande partie, sur les priorités des autorités de la Transition, à savoir la reconquête du territoire national en luttant contre le terrorisme, les reformes politiques et institutionnelles et la tenue des élections générales. L’objectif étant d’avoir l’adhésion et l’accompagnement de la communauté internationale pour l’atteinte des objectifs que la Transition s’est fixé, en vue de répondre aux aspirations profondes du peuple malien.



«Le Mali a d’autres dossiers à l’ONU comme par exemple la plainte contre la France pour violation répétée de son espace aérien et pour son aide à des groupes terroristes en termes de renseignements et d’équipements. Mais l’Assemblée générale n’est pas le lieu de débattre de ce genre de dossier. Ça se fait en rencontre bilatérale ou dans un autre cadre», explique notre diplomate.



En dehors de son discours à la tribune de l’Assemblée générale, le Premier ministre par intérim aura plusieurs rencontres dans le cadre bilatéral, notamment avec les dirigeants du Qatar, des Etats-Unis d’Amérique et de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-sad). Mais la rencontre la plus attendue est avec le secrétaire général de l’ONU au tour de plusieurs sujets. Déjà, le 18 septembre 2022, dans une interview accordée à France 24, António Guterres a annoncé qu'il rencontrerait la délégation malienne présente à New-York pour aborder la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. «On est en contact permanent avec les autorités maliennes. Je vais recevoir la délégation du Mali. Pour moi, c'est une chose qui est importante. Il faut résoudre ce problème», avait déclaré le Secrétaire général de l'ONU.

Le chef de la diplomatie malienne est arrivé à New York depuis le début de la semaine pour mener une offensive diplomate en soutien à la Transition au Mali. À cet effet, Abdoulaye Diop a successivement rencontré, le lundi 19 septembre 2022, ses homologues du Rwanda, Vincent Biruta et du Sénégal, Mme Aïssata Tall Sall. Lors de ces deux rencontres, les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre le Mali et ces pays ainsi que le processus de la Transition devant aboutir au retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé.

En dehors du thème global, la 77è session de l’Assemblée générale des Nations unies va être marquée par un sommet sur la transformation de l’éducation; une réunion de haut niveau pour célébrer le 30è anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Il y a aussi un sommet ministériel sur l’information et la démocratie; un sommet sur la lutte contre les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne; un sommet ministériel pour l’information et la démocratie et une réunion ministérielle au Conseil de sécurité sur l’Ukraine.

Madiba KEITA