62e anniversaire de l'indépendance du Mali : le Président de la Transition a accueilli Mamady DOUMBOUYA Publié le mercredi 21 septembre 2022

Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a accueilli, ce mercredi 21 septembre 2022, le Président guinéen de la Transition. Le Colonel Mamady DOUMBOUYA effectue au Mali une visite d’amitié et de travail, de 24 h. Il a été accueilli, avec tous les honneurs, à sa descente de l’avion présidentiel de la République du Mali, par le Président GOÏTA.



Après l’hymne national des deux pays frères et la revue des troupes, le Président GOÏTA a accompagné son invité dans les halles du pavillon présidentiel. Après cet accueil, l’hôte du Président de la Transition a été conduit au Palais de Koulouba. Avant son départ, le Colonel Mamady DOUMBOUYA a confié à la presse l’objectif de sa visite : « Je suis à Bamako à côté de mon frère, le Président Assimi GOÏTA, pour fêter l’indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère ».



Le Président guinéen de la Transition a ensuite rappelé les liens historiques entre le Mali et la Guinée : « La Guinée et le Mali constituent deux poumons dans un même corps. Pour moi, il est important d’être à Bamako pour fêter l’indépendance du Mali avec les frères maliens », a-t-il ajouté.