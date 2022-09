Mise en œuvre de mesures de sécurité: Des structures délocalisées de Koulouba à Sogonafing - abamako.com

L’école, le Centre de santé communautaire et le Centre Secondaire d’Etat Civil de Koulouba vont désormais changer de site géographique. Ils sont dorénavant délocalisés au quartier Sogonafing en commune III du district de Bamako, sur les parcelles de terrain de superficies respectives de 37 ares 16 centiares, 13 ares 20 centiares et 5 ares 9 centiares.



« La délocalisation de ces structures de Koulouba vers Sogonafing s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sécurité. » a justifié le conseil des ministres du mercredi 21 septembre 2022 ; lequel, sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, a adopté un projet de décret portant affectation au Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation de ces parcelles de terrain, objet des Titres Fonciers n°720, n°721 et n°722 de la Commune III du District de Bamako.





