Le colonel Mamady Doumbouya participe à la fête de l'indépendance du Mali
Publié le jeudi 22 septembre 2022

22 septembre 2022 : Défilé militaire en présence de Assimi Goïta et Mamady Doumbouya

Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a quitté Conakry dans l’après-midi de ce mercredi, 21 septembre 2022 pour Bamako, la capitale du Mali où il prendra part au 62ème anniversaire de la fête de l’indépendance de ce pays qui sera célébrée demain jeudi.



Cette première visite du Président Colonel Mamadi Doumbouya dans un pays étranger depuis son avènement au pouvoir le 5 septembre 2021, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la Guinée et le Mali.



Liés par l’histoire et la géographie, la Guinée et le Mali sous les magistères du Colonel Mamadi Doumbouya et du Colonel Assimi Goïta, ont pris tiennent à donner de l’allant aux relations séculaires, et ce, dans l’intérêt des deux pays.



Cette dynamique est surtout marquée par la signature de plusieurs accords de coopération entre Conakry et Bamako dans le domaine des transports notamment.

Cette visite sera donc mise à profit par le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya et son homologue du Mali, Colonel Assimi Goita, pour échanger sur la coopération entre leurs pays qui, comme on aime à le dire, ‘’𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐨𝐮𝐦𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐬.’’