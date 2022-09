Mali: Guterres appelle à "des solutions nouvelles" pour la mission de l’ONU - abamako.com

News Politique Article Politique Mali: Guterres appelle à "des solutions nouvelles" pour la mission de l’ONU Publié le jeudi 22 septembre 2022 | AFP

António Guterres

Des "solutions nouvelles" doivent être trouvées pour la mission de maintien de la paix au Mali (Minusma) en cours de "revue", a déclaré jeudi le secrétaire général de l'ONU lors d'une réunion sur le Sahel en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

"A la demande du Conseil de Sécurité, une revue d'ensemble du rôle de la Minusma est en cours. À la lumière des changements survenus dans le pays et des défis qui persistent en dépit des efforts collectifs, des solutions nouvelles s'imposent", a indiqué Antonio Guterres. "Je formulerai des propositions en ce sens dans les mois à venir", a-t-il ajouté. En juin dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un an la Minusma jusqu'au 30 juin 2023, mais pour la première fois sans le soutien aérien de la France qui s'est totalement retirée du Mali en août. La décision qui prévoit un maintien des effectifs actuels - 13.289 militaires et 1.920 policiers - demandait également au secrétaire général de présenter d'ici janvier un rapport pour éventuellement adapter le format de la Minusma et l'évolution de ses relations avec la junte militaire au pouvoir. De manière plus générale, Antonio Guterres s'est inquiété jeudi de "l'insécurité et de l'instabilité" au Sahel: "Soyons clairs: la crise sécuritaire au Sahel représente une menace mondiale". "Si rien n'est fait, les effets du terrorisme, de l'extrémisme violent et du crime organisé seront ressentis bien au-delà de la région et du continent africain", a-t-il encore insisté. "Les rapports faisant état de graves violations des droits humains commises par des groupes armés non étatiques - mais aussi parfois par certaines forces de sécurité- sont très préoccupants", a-t-il déclaré. Après cette réunion sur le Sahel à laquelle participaient des chefs d'Etat et de gouvernement de la région, les leaders de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) doivent se retrouver jeudi en fin de journée à New York pour un sommet autour de deux dossiers brûlants: la crise des soldats ivoiriens prisonniers au Mali et l'inflexibilité de la junte guinéenne sur la date du retour des civils au pouvoir.



AfP