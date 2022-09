Lutte contre l’insécurité au Mali : un drone détruit et 35 terroristes neutralisés par l’armée - abamako.com

Lutte contre l'insécurité au Mali : un drone détruit et 35 terroristes neutralisés par l'armée Publié le vendredi 23 septembre 2022

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet





L’Etat major des armées informe l’opinion que la dynamique offensive des Fama se poursuit dans le cadre du plan maliko et de l’opération kèlètiguè malgré les contraintes liées à la période hivernale. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 06 Septembre 2022, les Fama continuent de consolider les succès tactiques avec des actions majeures contre des terroristes de plus en plus féroces.



Dans le théâtre centre de l’opération maliko



- Le 09 Septembre 2022, les Fama ont réagi contre des tirs indirects sur l’emprise de Niafunké. 03 suspects interpellés ont été mis à la disposition de le prevoté de même que la découverte et la neutralisation de 2 engins explosifs improvisés (EEI).



- Le 11 Septembre 2022, des renseignements confirmés par des vols ISR ont permis des frappes aériennes contre des regroupements et plots terroristes dans le secteur de Boulekessi.



- Le 12 Septembre 2022, des frappes aériennes visant un regroupement terroriste dans le secteur de Baye, cercle de Bankass se sont résumées à des vols de dissuasion pour préserver les populations civiles localisées à proximité des cibles.



- Le 15 Septembre 2022, une mission d’escorte des Fama, en partance pour Sarakala a fait l’objet d’un incident EEI survenu au niveau du village de Djofogolo, cercle de Markala avec un bilan de 2 militaires blessés, 1 véhicule endommagé et 9 suspects appréhendés mis à la disposition de la prévôté et la récupération de divers matériels.



- Le 15 Septembre 2022 également, un raid contre un plot logistique terroriste a permis de récupérer un véhicule Fama enlevé en 2021, des flûts de carburants et divers matériels dans le secteur de Boni.



Le 16 Septembre 2022, les Fama ont procédé à la neutralisation d’un champ de plusieurs EEI à 2 km de la position de Sorowel située au Nord-est de Nioro.



-Le 18 Septembre 2922, une mission d’escorte de convoi a interpellé un suspect de nationalité étrangère à 6 km de Bla situe à un incident EEI entre Bla et San. L’intéresse a été remis à la gendarmerie de Bla pour des enquêtes.



-Ensuite, le 18 Septembre 2022, suite à l’exploitation des renseignements, 4 suspects ont été interpellés avec 2 motos dans le secteur de Boussin et conduits à la gendarmerie de Pelengana, consécutive à l’attaque terroriste contre le poste dé contre à la sortie de Ségou.



- Le 19 Septembre 2022, les tirs d’artillerie Fama ont ciblés des plots et refuges terrorisés localisés dans le secteur de Koromabougou, Kandiourou et Heremabou (cercle de Nioro).



- Depuis le 20 Septembre 2022, des actions aéroportées sont en cours dans le secteur de Sama-Sossi contre les terroristes responsables des abus contre les populations civiles dans le secteur de Timissa ces dernières semaines. le bilan actualisé est de 7 terroristes neutralisés et 7 suspects libérés après enquêtes.



- Le 21 Septembre 2022, les terroriste Oar Barry de Jonna recherche et auteur des poses d’EEI, des assassinats dans le secteur de Fatoma et un de ses complices ont été neutralisés sur l’axe Konna-Sevaré avec un bilan de 2 AK-47, 5 chargeurs, 1 talkie, 1 moto, 1 mine, des matériels de fabrication d’EEI et des objets récupérés.



Par ailleurs, le point des opérations Fama dans le secteur de Sofara, objet de piteux reportages de certains médias internationaux versés dans l’intox et maîtres dans le mensonge et la désinformation se résume comme suit :



- Du 1er au 15 Septembre 2022, les Fama ont mené une opération d’opportunité dans le secteur escarpé de Nia-Ouro, commune de Sofara, cercle de Djenné, région de Mopti identifié comme un refuge de terroristes de la Katibat Macina et de leurs complices étrangers avec l’interpellation d’une cinquantaine de suspects et la destruction de plusieurs motos. 14 terroristes recherchés ont été identifiés et mis à la disposition de la prévôté. Les autres suspects ont été relâchés.



- Dans la journée du 14 Septembre 2002, les Fama ont mené une reconnaissance offensive dans les localités de Degou et Korondoli, commune de Sofara, cercle de Djenné, région de Mopti avec l’interpellation de 31 suspects et la récupération de 10 motos mis à la disposition de la prévôté.



- Dans la nuit du 15 au 16 Septembre 2022, les Fama ont mené une déconnante offensive dans le village de Gouni-Habé, situé à 31 km ah nord-est de Sofara, suite au renseignements faisant état d’une présence des combattants terroristes. Les Fama avaient été victimes de la veille d’un incident EEI faisant 4 morts et 2 blessés. 7 terroristes armés d’AK-47 conduisant une centaine de bœufs volés ont été neutralisés après de violents combats.



Les Fama ont endeuillé réagi à une embuscade tendue par les terroristes dans le même secteur aux abords du village de Gouni-Habé avec la neutralisation de 20 terroristes, la récupération de plusieurs armes, munitions et des composants EEI de même que la destruction d’un drone terroriste.



DANS LE THÉÂTRE DE L’OPÉRATION MALIKO



La priorité opérationnelle a porté sur la collecte de renseignements sur les terroristes responsables des exactions contre les populations dans la région de Menaka et Gao avec effort dans le secteur de Talataye.



- Le 17 Septembre 2022, une reconnaissance offensive a été menée contre un pot terroriste abandonné par les occupants juste avant l’arrivée des Fama sur site dans la zone de Menaka.



- Le 19 et 20 Septembre 2022, dans la cadre de l’exécution de Frago Siradjè, plus de 300 véhicules ont été escortés entre Gao et Labbezanga.



- Également le 19 Septembre 2022, l’exploitation des renseignements a abouti à l’interpellation d’un suspect terroriste de nationalité étrangère en possession d’une brique de chanvre indien, de matériels de fabrication d’EEI y compris des rouleaux de fil détonnant et 120 détonateurs.



EN ZONE SUD



- Le 17 Septembre 2022, une mission de reconnaissance offensive des Fama a fait effort sur les villages de Diakaba, Kolly, Magana, Demba Kôbè, Djbougou, Fogoti et Sabougou dans la localité de Dilly, avec l’interpellation de 2 suspects fournisseurs des terroristes en carburant mis à la disposition de la prévôté.



L’Etat major Général des armées rappelle à l’opinion publique que la seule priorité des Fama reste la protection et la sécurisation des populations.



L’Etat major Général des Armées appelle, une fois de plus, à la vigilance et la retenue contre ces velléités propagandistes, d’intoxicant et de désinformation de certains médias dont le seul but est de semer le chaos, la haine, la division et la désolation au Mali.



Les Forces Armées Maliennes s’inscrivent dans une dynamique du respect strict des Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH) et rassurent de leur professionnalisme avec l’ouverture systématique d’enquêtes pour tous les cas d’exactions enregistrés.



Bamako, le 22 Septembre 2022.



Le directeur de l'information et des relations publiques des armées



Colonel Souleymane Dembélé