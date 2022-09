Démarrage de l’année scolaire 2022-2023 : Le ministère de l’Education nationale fixe les critères d’orientation, de transfert, de réorientation et de régulation des titulaires du DEF - abamako.com

Démarrage de l'année scolaire 2022-2023 : Le ministère de l'Education nationale fixe les critères d'orientation, de transfert, de réorientation et de régulation des titulaires du DEF
Publié le vendredi 23 septembre 2022

En vue du démarrage de l’année scolaire 2002-2023, le ministère de l’Education nationale a déterminé les modalités et les conditions d’accès des élèves réguliers titulaires du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) ou tout autre diplôme équivalent de l’année en cours dans les Etablissements d’Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel.



Le ministère de l’Education nationale a fait savoir qu’en application des orientations de la Politique Educative, le Gouvernement détermine chaque année, le pourcentage d’élèves à orienter conformément à l’enveloppe financière allouée à cet effet. Ainsi, les modalités d’accès des titulaires du DEF dans l’enseignement secondaire sont définies à partir de l’âge de l’élève, de sa scolarité au second cycle de l’enseignement fondamental et des tendances littéraire ou scientifique de l’élève. Donc, peuvent être orientés, tous les élèves réguliers âgés de 20 ans au plus et ayant une scolarité de 5 ans au plus au second cycle fondamental.



Les conditions d’accès aux lycées d’enseignement général et aux lycées techniques



Dans la limite des places disponibles, pour accéder aux lycées d’enseignement général et aux lycées techniques, l’élève doit être âgé de 15 ans au plus avec au plus 5 ans de scolarité au second cycle et les filles de 16 ans, avec 3 ans de scolarité au second cycle.



Des conditions d’accès à l’enseignement secondaire professionnel



Dans la limite des places disponibles, sont orientés au cycle du Brevet de Technicien (BT), dans les Instituts de Formation Professionnelle (IFP), le lycée public d’enseignement professionnel et les Ecoles Agropastorales :



– les garçons âgés de 16 ans, avec au plus 5 ans de scolarité au second cycle ;



– les filles de 16 ans avec 4 à 5 ans de scolarité au second cycle ;



– être âgé de 17 à 18 ans, avec au plus 5 ans de scolarité au second cycle.



Dans la limite des places disponibles, les élèves âgés de 19 à 20 ans avec au plus 5 ans de scolarité au second cycle sont orientés dans le cycle du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) pour 2 ans, dans les établissements d’Enseignement Professionnel et les Ecoles Agropastorales, cycle CAP (IF-MSK et IFP-MAC).



Des dispositions finales



A titre exceptionnel, les élèves réguliers classiques ne répondant pas aux conditions d’accès aux lycées et établissements d’enseignement professionnel des localités suivantes sont orientés sans critères. Il s’agit de : Lycée Public Attaher Ag ILLY de Kidal, Lycée Public de Goundam, Lycée Public de Ménaka, Lycée Public de Gourma-Rharouss, Lycée Public de Ténenkou, Lycée Public de Youwarou, Lycée Public de Koporo Pen, Lycée Public de Pel Maoundé, Lycée Public de Bara Pérély, Institut de Formation Sylvo-Agropastorale de Bla-Bougouni. Toutefois, un élève ayant bénéficié d’une exception décide de transférer vers une autre localité, les mesures d’exception tombent et les critères d’accès cités plus haut seront appliqués dans toute leur rigueur. Devant l’insuffisance des établissements d’enseignement secondaire avec un médium arabe, les élèves réguliers arabes ne répondant pas aux conditions d’accès au lycée, sont orientés, à titre exceptionnel, dans les lycées arabes de leur choix. Les élèves en situation de handicap admis sont orientés dans les établissements de leur choix quel que soit leur âge, scolarité 2e cycle. Siaka DOUMBIA