Education sexuelle complet sur le point de revenir dans le canal du programme 03 de L'UNESCO : Colonel-Président Assimi attention à la pente glissante ! Publié le vendredi 23 septembre 2022 | Le DEMOCRATE

L’éducation sexuelle complète qui a fait chuter le gouvernement de feu Soumeylou Boubèye Maïga est sur le point de revenir mais cette fois-ci par le canal du programme 03 de l’Unesco.



Déjà un atelier pour recueillir les recommandations de fonds s’est tenu du 8 au 9 septembre 2022 à l’Hôtel de l’amitié à Bamako. En réalité, cet atelier n’est que poudre aux yeux car la finalité, telle que conçue par les Occidentaux, c’est de mettre en place ce programme dans nos écoles, afin d’enseigner à nos enfants la sexualité dans toutes ses formes. Il vise également à introduire le virus de l’homosexualité dans la tête des élèves par le biais de la promotion du genre. C’est une manœuvre dilatoire, orchestrée par certaines puissances occidentales, pour mettre dos à dos les autorités transitoires et le peuple, puisqu’elles savent que les Maliens n’en voudront pas.





Un lobbying très fort pour convaincre les ministres concernés est certainement en cours… mais attention, c’est une peau de banane sous le pied des dirigeants, surtout pour le colonel Assimi Goïta qui force l’admiration en ce moment-ci au Mali et en Afrique. Il devrait cependant faire très attention à cette pente glissante et surtout redoubler de vigilance.



En Afrique, les pays comme le Burkina, la Guinée, le Liberia, Gambie, Sierra-Léone, Guinée Équatoriale, Centrafrique, Guinée Bissau et tous les États maghrébins ont refusé le programme. Pourquoi notre pays n’arrive pas à abandonner ce projet dangereux pour notre culture?



Adaman Diongo