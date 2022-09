Mali: le mouvement Yerewolo exige le départ pur et simple de la MINUSMA - abamako.com

News Politique Article Politique Mali: le mouvement Yerewolo exige le départ pur et simple de la MINUSMA Publié le vendredi 23 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Manifestation du mouvement Yerewolo debout sur les remparts à Bamako

Le mouvement Yerewolo debout sur les remparts a organisé ce jeudi 22 septembre 2022 une grande manifestation à Bamako et partout dans le pays pour exiger le départ pur et simple de la Mission onusienne au Mali (MINUSMA) Partie à la place de l'indépendance, la manifestation s'est vite transformée en géante caravane traversant le pont des martyrs pour finir au palais de la culture de Bamako, où les responsables du mouvement ont livré un discours à leurs sympathisants. Ci-dessous, la teneur de ce discours.



En ce jour 22 septembre 2022, à l'occasion de la 62ème fête anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, YEREWOLO DEBOUT SUR les REMPARTS décrète dix (10) commandements pour exiger le départ pur et simple de la MINUSMA.



1- Hurler sur la MINUSMA partout et à tout instant en ces termes : MINUSMA, Rentrez chez vous !

2- Organiser des jours, des semaines et des mois sans MINUSMA jusqu'au départ de ladite force...

3- Observer des minutes de silence en mémoire des victimes des missions onusiennes et organisée des sit-in devant les camps de la MINUSMA.

4- Organiser des manifestations spontanées contre toutes les actions suspectes de la MINUSMA.

5- Fermer la Radio MIKADO dont la principale mission est de diviser le Mali et les Maliens comme le symbolise son logo.

6- Interdire formellement toute forme de manipulation de la MINUSMA...

7- Interdire formellement toute forme de sécurisation des contingents au sein de la MINUSMA par d'autres forces extérieures...

8- Interdire formellement à la MINUSMA toute relation avec les groupes armés en lien avec les terroristes...

9- Interdire formellement à la MINUSMA de fournir des rapports visant à entretenir des clivages ethniques entre les communautés...

10- Cantonner immédiatement la MINUSMA...

Mesdames et messieurs, combattantes et combattants de la liberté, ensemble, nous ferons de notre pays un Havre de Paix.



Bamako, le 22 septembre 2022





YÈRÈWOLO DEBOUT SUR LES REMPARTS