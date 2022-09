Prise d’otage au Mali : La Cedeao dénonce le chantage de la junte malienne - abamako.com

Prise d'otage au Mali : La Cedeao dénonce le chantage de la junte malienne

Dans le communiqué final ayant sanctionné une réunion extraordinaire des chefs d'Etat de la sous-région à New-York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, jeudi 22 septembre 2022, la Cedeao a dénoncé le change exercé par les autorités maliennes dans l'affaire de 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Ci-dessous le communiqué intégral de la Cedeao

1. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a tenu une Session extraordinaire à New York, aux Etats-Unis, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 22 septembre 2022, sous la présidence de S.E. Umaro Sissoco EMBALO, Président de la République de Guinée Bissau et Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.



2. Le Sommet extraordinaire a été convoqué à l’effet d’examiner le rapport du Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée et la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali.