Promotion de la paix au Mali : L’Association TERIYA-TON forme les OSC sur le management des ONG et le Genre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Promotion de la paix au Mali : L’Association TERIYA-TON forme les OSC sur le management des ONG et le Genre Publié le vendredi 23 septembre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par Androuicha

Atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le management des ONG et le Genre

Bamako, le 23 septembre 2022. Les locaux de la Mission de Union Africaine pour le Sahel et le Mali (MISAHEL) ont servi de cadre à l`ouverture d`un atelier dit de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le management des ONG et le Genre, une initiative de l`Association TERIYA-TON accompagnée par la MISAHEL. Voir tout l'album photo Tweet

Pour sa contribution à la promotion et à la consolidation de la paix et de la sécurité au Mali, l’Association TERIYA-TON a, avec l’accompagnement de la Mission de l’Union Africaine pour le Sahel et le Mali (MISAHEL) initié un projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile. Ce projet qui se traduit par un atelier de deux jours de formation à l’endroit des femmes et des jeunes de la société civile et des organisations communautaires, a ouvert ses travaux le vendredi 23 septembre 2022.



Ce sont les locaux de la MISAHEL qui ont servi de cadre à la cérémonie d’ouverture présidée par un représentant du patron des lieux, en la personne de M. Hugues Martial PENDA NGBEMBOUA. Cette cérémonie a enregistré la présence du président de l’association TERIYA-TON, M. Siraman Mamary COULIBALY.



Deux jours durant, les participants à cette session de formation vont, sous la houlette de leur formatrice Mme Traoré Nathalie, Cadre à la MISAHEL, Observateur des Droits de l’Homme et point focal Genre, se frotter aux outils nécessaires qui leur permettront d’être professionnelles, organisées et représentatives avec un impact sur le terrain.



« La MISAHEL reste disponible pour vous accompagner dans la mesure du possible » a déclaré M. Hugues PENDA à l’endroit de la crème d’OSC présente. Le représentant du Haut représentant de l’UA au Mali, leur a laissé entendre qu’ils sont chez eux avant de rendre un hommage particulier à la formatrice Mme Traoré Nathalie. Celle-ci est, à ses dires, la cheville ouvrière du projet de TERIYA-TON.





ANDROUICHA







M. Hugues PENDA de la MISAHEL explique les contours de la formation Teriya-Ton des OSC sur le management des ONG et le Genre.

Publié le: 23/9/2022 | aBamako TV