En match amical comptant pour la fenêtre FIFA de ce mois de septembre, match disputé cet après-midi à Bamako au stade du 26 mars, les Aigles du Mali ont pris le dessus sur les Chipolopolo de la Zambie avec la plus petite marge des scores 1-0.



Le but marqué à la 6è minute de jeu par l’attaquant El Bilal Touré du club espagnol d’Almeria, n’a pu trouver du répondant jusqu’à la fin du temps règlementaire. Le Mali venait ainsi de remporter la première manche de sa double confrontation qui l’oppose à la Zambie à Bamako. La seconde confrontation entre les deux sélections qui préparent la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2024, est prévue pour le lundi 26 septembre prochain sur les mêmes installations du 26 mars.



