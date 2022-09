Une grève des contrôleurs aériens paralyse plusieurs aéroports ouest-africains - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Une grève des contrôleurs aériens paralyse plusieurs aéroports ouest-africains Publié le vendredi 23 septembre 2022 | AFP

© aBamako.com par mouhamar

Bamako: Arrivée de Sa Majesté Mohamed VI

Bamako, le 18 février 2014. Aéroport Bamako-Senou. Le Roi du Maroc, Sa Majesté à son arrivée dans notre pays, a été accueilli par son SEM Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali et sa délégation. Tweet





Une grève des contrôleurs aériens paralysait vendredi plusieurs aéroports ouest-africains, notamment celui d'Abidjan où la totalité des vols commerciaux ont été annulés, a-t-on appris auprès de sources aéroportuaires.

Les grévistes réclament notamment une amélioration de leurs conditions de travail et de meilleurs plans de carrière. "Aucun vol n'a décollé, ni atterri aujourd'hui", a indiqué une source au sein de l'aéroport d'Abidjan, qui a souhaité garder l'anonymat. "On ne peut pas opérer. Tous nos vols sont annulés", a confirmé à l'AFP le responsable de la communication de la compagnie Air Côte d'Ivoire, Yacouba Fofana. La compagnie Air France jointe à Abidjan a également confirmé l'annulation de ses deux vols au départ de Roissy, censés atterrir dans la soirée dans la capitale économique ivoirienne, ainsi que des deux vols qui devaient en partir vers la France. Les vols Air France drainent chaque jour des centaines de passagers entre les deux pays. Le mouvement de grève, lancé par l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'Asecna (USYCAA), a débuté vendredi matin à 08H00 GMT et doit durer 48 heures. - "Mouvement général" - L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) compte 18 Etats membres, principalement des pays d'Afrique francophone. "C'est un mouvement général", a déclaré à l'AFP un responsable de l'USYCAA au Burkina Faso, qui affirme que "le service minimum est assuré pour les vols militaires et humanitaires". Abidjan n'est donc pas le seul aéroport concerné par des perturbations d'ampleur. Aucun avion n'a atterri ou décollé de l'aéroport de Ouagadougou, selon des sources aéroportuaires. A Bamako, quasiment tous les vols commerciaux ont été annulés, a dit un responsable de l'aéroport souhaitant rester anonyme. Une responsable d'une agence de voyages de Dakar a également fait état de passagers coincés à Lomé, au Togo. A Dakar, cinq vols sur 17 ont été annulés, selon un responsable de l'aéroport, là aussi sous le couvert de l'anonymat. Vendredi, dans un communiqué, l'Asecna a déploré la tenue de cette "grève sauvage", malgré malgré l'interdiction de celle-ci "par tous les tribunaux saisis". Les autorités sénégalaises avaient "saisi la justice et cette dernière a suspendu la grève et réquisitionné les aiguilleurs. Malgré cette réquisition, les aiguilleurs n'étaient pas dans la tour de contrôle vendredi matin et les autorités les ont remplacés par des militaires de l'armée de l'air", a expliqué le responsable de l'aéroport de Dakar. En Côte d'Ivoire, le ministère des Transports a qualifié cette grève d'"illégale", expliquant que la justice ivoirienne avait suspendu jeudi le préavis. Le ministère regrette que la grève intervienne alors que la "dynamique de dialogue est enclenchée". Un premier préavis de grève avait été posé pour le 25 août dernier, mais le mouvementent avait finalement été suspendu et des négociations entamées. pid-lal/er [object Object]