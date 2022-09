Assemblée générale de l’ONU : les Premiers ministres malien et guinéen se concertent en marge des travaux - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Assemblée générale de l’ONU : les Premiers ministres malien et guinéen se concertent en marge des travaux Publié le samedi 24 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Abdoulaye Maïga , porte-parole du gouvernement maliene

Tweet

En marge des travaux de la 77ème session ordinaire du l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le Premier ministre de la République de Guinée, Bernard Goumou, a rendu une visite de courtoisie, le vendredi 23 septembre 2022, au Premier ministre par intérim du Mali, le Colonel Abdoulaye Maïga.



Au menu des échanges entre les deux personnalités, les sujets bilatéraux d’intérêt communs. Elles ont notamment évoqué l’excellence de la coopération bilatérale et leur volonté de la raffermir et de la consolider davantage pour faire face aux défis communs de développement, de stabilité de lutte contre le terrorisme et l’insécurité.



fsanogo