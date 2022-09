Le président du Niger, M. Bazoum est d’origine Libyenne - abamako.com

Le président du Niger, M. Bazoum est d'origine Libyenne Publié le lundi 26 septembre 2022

Mohamed Bazoum , Président nigérien

Selon «Jeune Afrique» du 4 septembre 2018, M. Bazoum est issu de la tribu arabe des Ouled Slimane, qui vit principalement dans le sud de la Libye. Cette tribu est très proche de la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est un Libyen d’origine. Malien d’adoption et Nigérien de naissance. Son épouse est malienne. C’est qu’on appelle africain sans frontière.

