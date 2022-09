Match Mali-Zambie ce lundi : et de quatre pour le coach Sékou Chelle ? - abamako.com

News Sport Article Sport Match Mali-Zambie ce lundi : et de quatre pour le coach Sékou Chelle ? Publié le lundi 26 septembre 2022 | aBamako.com

Arrivée à Bamako du nouveau sélectionneur des Aigles du Mali

Bamako, le 19 mai 2022. Le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sékou Chelle est arrivé à l`aéroport international Modibo Keita en provenance de Paris. Tweet

On saura la réponse à cette interrogation dans la soirée de ce lundi 26 septembre 2022. Ceci au terme des 90 minutes de la rencontre amicale Mali-Zambie, la deuxième de la double confrontation entre ces deux sélections comptant pour la fenêtre FIFA de ce mois de septembre.



Pour l’heure, force est de constater que tout baigne bien pour le sélectionneur des Aigles du Mali Eric Sékou Chelle avec trois victoires enregistrées en autant de sorties depuis son baptême de feu avec les Aigles en juin dernier. Après ses deux premières (4-0 et 3-1) face respectivement au Congo et au Soudan du Sud dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024, le successeur de Mohamed Magassouba a enchainé avec une troisième victoire d’affilée le vendredi dernier à l’occasion du premier acte de ce duel Mali-Zambie. Ayant dominé les Chipolopolos zambiens 1-0, le technicien malien n’a encore connu le goût de la défaite, encore moins celui d’un jeu égal avec l’adversaire.



La deuxième manche de la confrontation Mali-Zambie prévue en début de soirée de ce lundi à partir de 19 heures, qui a l’allure d’une confirmation pour les Aigles et d’une revanche pour les Zambiens, est donc le niveau 4 de la jauge du coach Eric Sékou Chelle.



