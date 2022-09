Affaire militaires ivoiriens détenus au Mali : des incertitudes sur la mission CEDEAO annoncée à Bamako le 27 septembre - abamako.com

Affaire militaires ivoiriens détenus au Mali : des incertitudes sur la mission CEDEAO annoncée à Bamako le 27 septembre
Publié le lundi 26 septembre 2022

Arrivera ou n'arrivera-t-elle pas ? On ne saurait plus être catégorique dans la réponse à cette interrogation. Pour preuve les spéculations vont bon train au sujet d’une éventuelle indisponibilité des autorités maliennes à recevoir cette mission de haut niveau décidée par la CEDEAO à New York pour persuader Bamako à libérer les 46 militaires ivoiriens encore détenus sur place.



Alors qu’au niveau des chefs d’Etats devant constituer la délégation, notamment du Togo, du Ghana et du Sénégal, l’on annonce leur déplacement de Bamako pour le mardi 27 septembre 2022, il se suppute dans le pays hôte des informations selon lesquelles les discussions objet de cette mission, ne pourront pas avoir droit de cité à cette date indiquée.



« Pour des contraintes d’agenda, la mission de haut niveau annoncée pour le mardi 27 septembre 2022 ne peut être reçue que le jeudi 29 septembre ou le vendredi 30 septembre 2022 à Bamako » , nous apprend-on dans les coulisses dignes de foi.



