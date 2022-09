Réalisation d’un hôpital de 4è référence au Mali: Un joyau attendu dans 37 mois - abamako.com

Réalisation d'un hôpital de 4è référence au Mali: Un joyau attendu dans 37 mois
Publié le lundi 26 septembre 2022

Zéro évacuation sanitaire du Mali, l’objectif assigné au projet présidentiel de construction d’un complexe hospitalier de 4è référence au Mali, n’est pas pour demain. Les populations maliennes se doivent de prendre leur mal en patience pour encore un peu plus de trois ans. Car, l'inauguration de cet hôpital dont les travaux ont été lancés le jeudi dernier, est prévue pour novembre 2025 selon nos informations.



D’ un coût global estimé à 160 milliards de FCFA, ce complexe hospitalier sera bâti sur 40 hectares. Il tentera d’apporter une réponse à la problématique des évacuations sanitaires dans notre pays. En termes d’envergure, cette infrastructure sera unique en son genre de 4è référence après les Centres de santé communautaire (Cscom), les Centres de santé de référence (Csref) et les Centres Hospitalo Universitaires (CHU) de 3è référence. Le Mali gravira ainsi un palier sur l’échelon de la santé ; toute chose qui lui permettra de traiter à l’interne des maladies cardio-vasculaires, celles du rein et les cancers entre autres.



ANDROUICHA.