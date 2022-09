Mali-Côte d’Ivoire: le Secrétariat des Nations Unies appelle à la libération des militaires ivoiriens détenus à Bamako (Déclaration) - abamako.com

Mali-Côte d'Ivoire: le Secrétariat des Nations Unies appelle à la libération des militaires ivoiriens détenus à Bamako (Déclaration) Publié le lundi 26 septembre 2022

© Autre presse

António Guterres,commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Dans une note publiée, ce 26 septembre 2022, sur le site officiel des Nations-Unies, le Secrétaire général Antonio Guterres « appelle à la libération », des soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier au Mali. Ci-dessous, l’intégralité du texte



Le Secrétariat des Nations Unies exprime sa vive préoccupation face au maintien en détention depuis le 10 juillet de militaires ivoiriens à Bamako.



Les Nations Unies réitèrent leur profonde gratitude pour la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de paix des Nations Unies et à la MINUSMA, en particulier. Le Secrétariat des Nations Unies appelle à la libération urgente des militaires ivoiriens détenus dans l'esprit des relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali.



A cet égard, elle soutient fermement tous les efforts visant à faciliter cette libération ainsi que le rétablissement de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays.



Site officiel des Nations unies