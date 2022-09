Assainissement de Bamako : Toguna AgroIndustrie offre des camions bennes et une chargeuse à la mairie de la commune et au MCA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Assainissement de Bamako : Toguna AgroIndustrie offre des camions bennes et une chargeuse à la mairie de la commune et au MCA Publié le mardi 27 septembre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Cérémonie de remise de camions Bennes par Toguna Industrie

Bamako, le 26 septembre 2022. le groupe Toguna Industrie a offert des camions Bennes à la mairie de la commune VI et à la Maison centrale d`arrêt de Bamako Tweet

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo KONE, a présidé ce lundi 26 septembre 2022 la cérémonie de remise d’équipements d’assainissement dans la cour de la direction générale de Toguna AgroIndustrie.



Composés de trois camions bennes et d’une chargeuse, ces équipements d’un montant d’environ 350 millions de francs CFA vont contribuer à l’assainissement du district de Bamako à travers les structures bénéficiaires.

Si la Commune 6 a bénéficié de deux camions bennes et d’une chargeuse, la Maison d’arrêt et de correction (MCA) de Bamako a, quant à elle, bénéficié d’un camion qui lui sera d’une grande utilité. En effet, construit pour recevoir 400 pensionnaires, l’établissement en compte aujourd’hui 3.576 qui produisent au quotidien deux tonnes d’ordures.

Au nom du président de la Transition, chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta, et du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, le ministre Modibo KONE a salué la direction générale de Toguna AgroIndustries pour son sens élevé du patriotisme. Il a, par ailleurs, demandé aux bénéficiaires de faire bon usage des équipements reçus et surtout de bien les entretenir.



M.S