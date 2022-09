Développement de la Commune IV du District de Bamako : Une équipe déterminée sous le leadership du Maire Adama Bérété - abamako.com

Développement de la Commune IV du District de Bamako : Une équipe déterminée sous le leadership du Maire Adama Bérété Publié le mardi 27 septembre 2022 | Le challenger

© aBamako.com par MS

Cérémonie de lancement des activités des agents de santé communautaire sentinelles

Bamako, le 11 septembre 2020 le ministère de la santé et des affaires sociales procédé au lancement des activités des agents de santé communautaire sentinelles au CSRF de Lafiabougou Tweet

Plusieurs réalisations ont été faites par le maire de la Commune IV du District de Bamako, El Hadj Adama Bérété et son équipe au grand bonheur de la collectivité. La preuve : la construction dans la cour de la mairie d’un grand bâtiment, de salles de délibération, la réalisation de salles de classes, de forages, de terrains de basket, etc. Ces investissements dignes d’une équipe de bâtisseurs consolident les réalisations faites par les prédécesseurs du maire Bérété.



A la faveur des élections communales de novembre 2016, Adama Bérété, l’un des cadres du parti Yelema – Le Changement, a eu la confiance des électeurs pour diriger la commune IV du district de Bamako. Les affaires de l’Hôtel de ville de la Commune IV n’étaient pas étrangères à ce cadre politique qui venait de passer sept ans à la tête du centre secondaire d’état-civil d’Hamdallaye-marché.



Ce n’est pas encore l’heure du bilan mais, déjà, les réalisations effectuées par le maire Adama Bérété et son équipe touchent à tous les secteurs de développement.



Dans la cour de la mairie, se dresse désormais un bâtiment gigantesque réalisé sur fonds propres à hauteur de 238 millions de FCFA. Ce grand édifice est composé de bureaux et des salles de réunion.



Sur le registre des infrastructures scolaires de qualité pour une meilleure scolarisation des enfants, il a réalisé avec l’appui de la Coopération japonaise des salles de classe dans certains quartiers comme Sébénikoro, Lafiabougou, Hamdallaye, Taliko, Kalambabougou, etc. S’ajoutent à ces précieuses réalisations pour toute agglomération des étals modernes répondant aux normes de sécurité sanitaire construits au niveau de plusieurs marchés de la commune. Ces infrastructures visant à améliorer les conditions de travail des commerçants ont été réalisées par une structure du ministère de l’Industrie et du Commerce, à savoir le Projet de formalisation des acteurs du commerce de détail (PROFAC) grâce à un financement de la Coopération japonaise.



Face aux conditions de travail peu commodes dans les centres secondaires d’état-civil, l’équipe communale, sous le leadership éclairé d’Adama Bérété, a pris la décision de réhabiliter les locaux et de construire de nouveaux bâtiments pour les bureaux, salles de conférences et de délibérations. A Sébénikoro, Djicoroni et Sibiribougou, ces réalisations ont contribué à changer le visage des centres secondaires.



Dans le cadre de l’accès à l’eau potable, une des actions prioritaires de l’équipe dirigeante de la Commune IV du District de Bamako, plusieurs quartiers ont été dotés des forages. La mairie a procédé à la réalisation d’un forage muni d’un château d’eau d’une capacité de 5000 m3, avec équipement solaire à la maternité d’Hamdallaye. Le Centre d’état-civil de Hamdallaye-marché a aussi bénéficié d’un forage équipé en énergie solaire d’une capacité de 5000 m3.



La mairie a doté le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV, sis à Hamdallaye de quatre nouveaux bureaux avant de construire une salle de radiographie à Lafiabougou, toujours sur fonds propre. Des commissariats de police ont été dotés de toilettes. Sur le plan des infrastructures sportives, il a été réalisé un terrain de basketball sur le « terrain Chaba Sangaré ».



De gros efforts ont été également déployés dans le préoccupant domaine de l’assainissement de la commune, à travers le ramassage et l’acheminement des ordures vers les dépôts de transit où s’arrête la mission des mairies.



Autre fait notable : le maire a été désigné par le ministère de la Solidarité, à travers l’ANAM, comme meilleur payeur des cotisations des employés de la collectivité. En effet, quatre ans successivement, la Commune IV s’est acquittée de ses taxes versées au niveau de l’ANAM (Agence nationale d’assistance maladie). Une distinction que l’édile a dédiée à la population de la commune.



Ce qui n’a, du reste, surpris personne car cet élu de proximité entretient des bons rapports avec ses mandants. Depuis son élection comme maire et bien avant, Adama Bérété leur laisse les portes de son bureau toujours ouvertes.



Malgré les difficultés de paiement par les populations de la Taxe de Développement régional et local (TDRL), les réalisations du maire Adama Bérété et de son équipe contribuent notablement à propulser sur la voie du développement durable de leur commune dont le visage commence à changer déjà.



Pour Issa Sangaré du quartier d’Hamdallaye, Adama Bérété est un bon citoyen et un bon maire qui fait la fierté de la Commune IV. L’Association des jeunes dynamiques pour les chefs d’Etat en Afrique a remis une attestation de reconnaissance au maire de la Commune IV afin de l’encourager à continuer à poser des actes de développement en faveur des habitants de la Commune IV. En 2019, notre consœur M7 TV a magnifié les œuvres réalisées par l’équipe communale en décernant le Diplôme et le Trophée de Meilleur réalisateur de projet dénommé «le titre de Grand maçon» au maire Bérété. CD



Interdiction de la Chichia : la clairvoyance du maire Bérété



Le gouvernement de Transition a interdit, en août 2022, la Chichia en République du Mali. Déjà le 3 juillet 2019, le Maire de la commune IV avait pris la Décision n°0132/M CIV-BKO portant interdiction de la consommation du narguilé (Chichia), du Tramadol et produits assimilés frauduleux en commune IV du district de Bamako. Trois ans après, les autorités gouvernementales donnent raison au maire Adama Bérété. Un élu dont la clairvoyance et le sens de responsabilité sont à saluer.







Pour son apport notable au Trésor public malgré la crise : L’AMAM félicitée par le ministre de l’Industrie et du Commerce



Sur une prévision de recettes de 454.813.000 FCFA à réaliser au compte du Trésor public cette année, l’Agence Malienne de Métrologie a déjà versé la somme 301.128.914 FCFA, soit un taux de recouvrement de 66,21% à mi-parcours ! Une performance que le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Ould Mahamoud, a tenu à saluer en félicitant la direction et le personnel de l’AMAM pour les efforts déployés malgré la conjoncture économique. C’était à l’occasion de la 9ème Session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Agence Malienne de la Métrologie, qu’il a présidée le vendredi 16 septembre 2022 dans la salle de conférence de son département.



Sept points étaient à l’ordre du jour de la 9ème Session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Agence Malienne de la Métrologie, exceptionnellement tenue au département à cause de l’état défectueux de la route menant au siège de l’AMAM, a expliqué son Directeur général, Lansina Togola. Il s’agit de :



– l’adoption du rapport d’audit du Commissaire aux comptes de l’Agence sur l’exercice 2020;



– l’examen et l’adoption du Procès-verbal de la 8ème session ordinaire ;



– l’examen de l’état d’exécution des recommandations de la 8ème session;



– l’examen et adoption du rapport d’exécution du programme activités 2022 et du budget y afférent à mi-parcours ;



– le réaménagement du programme d’activités et du budget 2022 ;



– la délibération portant adoption du rapport d’audit du commissaire aux comptes sur l’exercice 2020 ainsi que le réaménagement du budget 2022 et les questions diverses.







Lors de la 8ème session ordinaire du Conseil d’Administration de l’agence le 27 janvier 2022, le programme d’activités 2022 de l’Agence et le budget y afférent ont été adopté. Ce programme comprend des activités de promotion de l’Agence, de renforcement des capacités du personnel, de contrôle et de surveillance métrologiques et de gestion administrative et financière de l’Agence.



La 9ème session ordinaire s’inscrit dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre dudit programme d’activités et l’état d’exécution du budget y afférant.



Selon le ministre Mohamed Ould Mohamoud, le premier semestre de cette année a été caractérisé par la persistance du problème sécuritaire auquel s’est greffé un embargo imposé par la Conférence des chefs d’États et de Gouvernements de la CEDEAO et de l’UEMOA à notre pays.



Cette situation a beaucoup impacté la mise en œuvre du programme d’activités de l’Agence à travers le ralentissement de l’activité économique.



En dépit de ces obstacles, la Direction et le personnel de l’Agence se sont attelés à l’information et à la sensibilisation des acteurs de la métrologie, au contrôle de nombreux instruments de mesure et à la surveillance métrologique sur l’ensemble des zones d’activités économiques accessibles du territoire national et à la gestion administrative et financière de l’Agence. En outre, l’Agence a pris part à des rencontres sous-régionale, régionale et internationale de métrologie.



A en croire le ministre, la mise en œuvre du programme d’activités 2022 pendant le premier semestre a permis l’atteinte de nombreux résultats, dont : l’exécution de 167 missions de contrôle métrologique ; la vérification de 5 335 instruments de mesure avec un taux de conformité de 98,50%; la finalisation des travaux de clôture du site de la station de jaugeage des camions- citernes ; l’exécution à 100% de 7 activités sur 42; l’exécution à 50% et plus de 21 activités sur 42; la délivrance de 60 lettres d’autorisation d’importation d’instruments de mesure; la participation de l’Agence à une réunion du SMIIC et à 3 réunions d’ECOMET; le recouvrement de Trois cent- un millions cent vingt-huit mille neuf cent quatorze (301 128 914) F CFA sur une prévision de quatre cent cinquante-quatre millions huit cent treize mille (454 813 000) F CFA, soit un taux de 66,21%.



Pour le ministre, c’est l’occasion de féliciter la Direction Générale et le personnel de l’Agence pour les efforts déployés. Cependant, il a exhorté encore la Direction à redoubler davantage d’efforts pour combattre l’importation frauduleuse d’instruments de mesure dans notre pays; l’utilisation d’instruments de mesure non vérifiés dans les transactions commerciales et la production industrielle et la fraude sur la mesure sous quelque forme que ce soit.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce a invité les administrateurs à apprécier sans complaisance les documents soumis afin de donner des orientations pertinentes à la Direction de l’Agence pour plus de performance.



Drissa Togola