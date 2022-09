Processus électoral en cours au Mali : La participation des personnes en situation de vulnérabilité au cœur d’une table ronde. - abamako.com

News Société Article Société Processus électoral en cours au Mali : La participation des personnes en situation de vulnérabilité au cœur d’une table ronde. Publié le mercredi 28 septembre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie d`ouverture de la table ronde sur la participation dans le processus électoral des citoyens en général et de ceux en situation de vulnérabilité en particulier.

Bamako, le 27 septembre 2022. L`hôtel Maeva Palace a servi de cadre à la Cérémonie d`ouverture d`une table ronde organisée par l`Institut National Démocratique (NDI) sur la participation dans le processus électoral des citoyens en général et de ceux en situation de vulnérabilité en particulier (les personnes vivant avec handicap, les populations déplacées internes et les populations nomades).

La table ronde en question porte la marque de l’Institut National Démocratique (NDI) et s’inscrit dans le cadre de son programme dénommé EMERGE qui se veut une contribution aux réformes politiques et institutionnelles ainsi qu’un appui aux processus électoraux et aux initiatives de gouvernance. L’objectif assigné à l’initiative est de trouver une approche commune afin de favoriser la participation de ses cibles aux prochaines échéances électorales (référendum, locale, législative et présidentielle).



Cette rencontre dite table ronde sur la participation dans le processus électoral des citoyens en général et de ceux en situation de vulnérabilité en particulier (les personnes vivant avec handicap, les populations déplacées internes et les populations nomades), a ouvert pour deux jours, ses travaux le mardi 27 septembre 2022 à l’hôtel Maeva Palace.



La cérémonie d’ouverture présidée par le Directeur Général de l’Administration du territoire M. Abdou Salam Diépkilé qui représentait ainsi le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, s’est déroulée en présence du Directeur résident du NDI Mali, Dr Badié HIMA. Celui-ci avait à ses côtés les représentants des structures partenaires du NDI notamment ceux de l’Ambassade royale du Danemark au Mali, de la Coopération suisse et de l’USAID. La Charte pour l’Engagement Public de l’Emergence (CEPE) était également de la partie.



Le directeur résident du NDI a laissé entendre d’entrée de jeu que dans un processus électoral, l’électeur est au centre, il est celui pour qui le processus est organisé. Il est le destinataire prioritaire. Il doit être, selon Dr Badié HIMA inclus dans toutes les étapes de la longue chaine électorale, il doit pouvoir participer, il doit pouvoir opérer un choix éclairé et libre où qu’il se trouve. C’est, d’après le chef du NDI Mali, cela le suffrage universel sans lequel le scrutin n’est ni inclusif ni libre, ni égal ni équitable. « C’est à cela que nous devons tous travailler. Le contexte et le besoin du pays nous imposent, à nous tous d’y travailler hardiment. » a t-il lancé à l’endroit des partis politiques et des organisations de la société civile réunis pour l’occasion. L’initiative de cette table ronde, dira Dr Badié, les convie à réfléchir sur la mobilisation des électeurs qui a été un challenge constant au Mali au cours de son histoire démocratique.



Le représentant du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation a, quant à lui salué l’initiative de ces assises et le NDI qui en est l’instigateur. M. Abdou Salam Diépkilé a ensuite rassuré le NDI et ses partenaires de l’accompagnement du gouvernement dans ces genres de projets qui, selon lui ne sont que bénéfiques pour l’Etat en ce sens qu’elles concourent à éviter des crises post électorales.



