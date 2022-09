Après son discours musclé à la tribune de l’ONU : Bamako réserve un accueil triomphal au colonel Maïga - abamako.com

Après son discours musclé à la tribune de l'ONU : Bamako réserve un accueil triomphal au colonel Maïga Publié le mercredi 28 septembre 2022 | Le Pays

© aBamako.com par AS

Accueil triomphal du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, à son retour de New York

Bamako, le 27 septembre 2022. La population malienne est sortie nombreuse pour réserver un accueil triomphal au Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, de retour de New York après son discours historique à la tribune de la 77ème Assemblée Générale de l`ONU.



Après son discours très musclé au siège des Nations Unies au nom du gouvernement malien, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a été accueilli en héros à Bamako. Des milliers de personnes étaient à l’Aéroport pour exprimer leur adhésion à la déclaration du chef de gouvernement par intérim. C’était hier, mardi 27 septembre 2022.



A la tribune des Nations Unies à l’occasion de la 77ème édition de l’Assemblée générale, le Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, a tiré à boulet rouge sur la France, les Présidents Alassane Dramane Ouattara et Mohamed Bazoum, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres ; la Cedeao et son président en exercice, Umaro Embalo Sissoco.



Adhésion populaire



Au Mali, l’appréciation de cette déclaration divise l’opinion publique. Pour certains observateurs, le ton utilisé par le colonel Abdoulaye Maïga a été belliqueux. C’est le cas de Moussa Mara qui a déclaré dans un communiqué : « Je déplore le ton belliqueux employé vis-à-vis de certains partenaires, particulièrement ceux de notre espace sous-régional et qui risquent malheureusement de détériorer les relations de bon voisinage avec ces pays qui nous entourent ».



Mais dans l’ensemble, les Maliens ont approuvé la déclaration qui, selon eux, est synonyme de souveraineté.



C’est d’ailleurs pourquoi des partis politiques comme l’Adema, le MPR du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, la diaspora du M5-RFP…ont salué cette déclaration du gouvernement malien. En plus des politiques, des organisations syndicales ont également approuvé cette sortie du Premier ministre par intérim.



« Les comités exécutifs nationaux du Syndicat autonome des administrateurs civils (CEN-Synac) et du Syndicat libre des travailleurs du ministère de l’Administration territoriale (Censyltmat), à l’instar de la communauté nationale et internationale, ont suivi avec satisfaction le discours historique du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le samedi 24 septembre 2022 », ont indiqué, dans un communiqué conjoint, les comités exécutifs nationaux du CEN-Synac et du Censyltmat. Pour ces syndicats, ce discours mémorable et patriotique réaffirme une fois de plus la volonté inébranlable de nos autorités à redorer le blason de notre chère patrie en rendant au digne Peuple du Mali toutes ses lettres de noblesses. « Les CEN-Synac et Syltmat font leur l’intégralité de ce discours et apportent tout leur soutien aux autorités de la transition dans l’édification d’un Mali nouveau, souverain et apaisé », a-t-on précisé.



Accueil triomphal



Des dizaines de milliers de Maliens ont réservé, à Bamako, un accueil chaleureux au Premier ministre par intérim. De l’Aéroport de Bamako Sénou au centre-ville, les manifestants ont occupé la route. Le discours est celui de la fierté, de dignité retrouvée. Partout, c’est le drapeau malien qui flottait, synonyme de souveraineté. Les propos hostiles à la France, à la Cedeao et à son président en exercice, à ADO de la Côte d’Ivoire et Bazoum du Niger étaient proférés. « Nous sommes fiers de nos autorités. Nous nous reconnaissons en ce qui a été dit par le Premier ministre par intérim et nous sommes venus lui témoigner ce soutien » a laissé entendre Mohamed Diarra, un des manifestants. « Qui n’est pas fier de ce qui a été dit par le colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies ? Nous avons des autorités qui disent haut ce que pensent les populations et il faut leur témoigner tout le soutien qu’elles méritent », ajoute Mariam Diarra, une femme âgée d’une cinquantaine d’années ; venue accueillir le colonel Abdoulaye Maïga.



Pour sa part, Dr Allaye Bocoum, a, lui aussi, exprimé toute sa joie, sa fierté d’être Malien.



« Une grande fierté… »



Le colonel Abdoulaye Goïta, à sa descente d’avion, a accordé une interview à la presse nationale et internationale. Interview dans laquelle il a exprimé ses émotions de voir des millions de Maliens sortir pour l’accueillir. Si les Maliens l’encouragent pour avoir tenu un discours historique et responsable, lui, affirme avoir fait un devoir. « Nous sommes très honorés. Je voudrais remercier le colonel Assimi Goïta et l’ensemble du peuple malien. Nous sommes des exécutants. Après avoir exécuté notre mission, on ne s’attendait pas à un tel accueil. Nous avons fait notre devoir. Je pense en toute honnête que c’est trop d’honneur pour ma modeste personne. Mais, c’est une grande fierté. Je pense que nous avons besoin de l’accompagnement, de la bénédiction et de la prière de l’ensemble du peuple malien. Nous ne pouvons relever ce défi tant que nous-mêmes nous ne formons, en interne, un bloc très homogène », a déclaré le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga.



Il faut rappeler que dans sa déclaration à l’ONU, il a cogné plusieurs personnalités.



B. Guindo



Source : LE PAYS