Retour du Premier ministre par intérim de New York : Accueil triomphal digne d’un champion

Accueil triomphal du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, à son retour de New York

La population est sortie massivement pour acclamer le Premier ministre par intérim et lui exprimer le soutien du pays. Jeunes et moins jeunes étaient drapés aux couleurs nationales sur tout le long du trajet. La foule a exprimé sa joie dans une ferveur patriotique









Le cortège avait du mal à se frayer un chemin



Lors de son discours à la tribune des Nations unies, samedi dernier, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, n’avait pas hésité à utiliser des métaphores footballistiques pour exprimer certaines idées. L’accueil triomphal que lui ont réservé des milliers de Maliens, hier après-midi, n’avait rien à envier à celui qu’on réserve aux grands champions auteurs de prouesses internationales.

«Le champion», «Notre champion», scandaient justement certains jeunes rassemblés au monument de l’indépendance lors du passage du cortège du chef du gouvernement. Une foule spontanée avait pris d’assaut ce lieu symbolique pour accueillir le Premier ministre par intérim tel un nouveau «Messie». Le colonel Abdoulaye Maïga ne s’est pas privé de prendre un bain de foule, un portrait du chef de l’État en main. De sa voiture, qui avait du mal à se frayer un chemin, coiffé d’une chéchia blanche, il faisait des garde-à-vous aux personnes venues l’accueillir.

Cet accueil pour le chef du gouvernement par intérim était préparé par de nombreux Maliens qui l’avaient souhaité de tous leurs vœux. Des appels à la mobilisation ont été lancés dès les premiers jours qui ont suivi le discours du colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations unies.

Les populations se sont mobilisées, bien avant l’arrivée de l’avion du Premier ministre par intérim. Le long des artères menant à l’aéroport, les drapeaux sont sortis enroulés autour du cou ou cousus en habits. En pleine circulation, les automobilistes et les motocyclistes ne se privaient pas de marquer un arrêt le temps pour eux d’acheter des drapeaux vendus à 500 Fcfa l’unité. Un premier rassemblement attendait la délégation à l’entrée de l’Aéroport. Encadrés par les forces de l’ordre, les manifestants patientaient aux sons des vuvuzelas et des chants patriotiques.

L’avion du chef du gouvernement par intérim a atterri sur le tarmac de l’Aéroport Président Modibo Keïta à 13h30. Aussitôt sorti de l’appareil, le colonel Abdoulaye Maïga a adressé ses premiers mots à la presse. Il remerciera le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta et le peuple malien. «Nous sommes des exécutants qui avons accompli notre mission. On ne s’attendait pas à un tel accueil.



Nous avons fait notre devoir. En toute honnêteté, c’est trop d’honneur pour ma modeste personne», a confié le colonel Abdoulaye Maïga visiblement ému, avant d’exprimer sa «grande fierté» et de solliciter de «l’accompagnement de tous les Maliens». «Nous ne pouvons relever ce défi qu’en formant un bloc homogène», insiste-t-il. Son cortège s’ébranle alors sous les regards admiratifs et bruyants des milliers de manifestants. Les voitures officielles avançaient au rythme de la foule en liesse, déterminée qu’elle était à accompagner le chef du gouvernement par intérim sur tout le trajet.

«Nous sommes comblés par les décisions des autorités, notamment le président Assimi Goïta et le Premier ministre par intérim. Je suis satisfait du discours du Premier ministre par intérim à l’ONU qui reflète la pensée de la majorité des Maliens», nous confie, Lené Diarra, un manifestant de 62 ans. Il a assuré qu’il était présent à l’entrée de l’aéroport depuis 10 heures pour accueillir le Premier ministre par intérim.



Drapeau noué autour du bras, Mohamed Togola, 42 ans, photographe, assurait lui aussi avoir attendu plus d’une heure pour manifester sa fierté à l’endroit du chef du gouvernement par intérim. «Nous sommes venus montrer notre patriotisme, notre fierté et notre honneur. Nous avons été honorés par le colonel Abdoulaye Maïga à la tribune de l’Onu. Ses paroles ont fait la fierté de l’Afrique, nous étions obligés de venir l’accueillir», lance-t-il.

Poussés par la même fibre patriotique de nombreux jeunes et vieux tenaient à accompagner le cortège, qui a mis plus d’une heure à atteindre le monument de l’indépendance. Tout le long du trajet, la foule était massée des deux côtés de la voie pour saluer son passage.

Après le bain de foule, le colonel Maïga et son cortège se sont dirigés vers le palais de Koulouba où l’attendait le président de la Transition.



La foule a tenu à l’accompagner jusqu’au bout. Dans cette masse figurait Mariam Baby, à moto, le drapeau du Mali sur le dos, elle était décidée à suivre le cortège le plus loin possible. « J’irai jusqu’au Palais avec le cortège si possible. C’est une façon d’exprimer mon patriotisme. Je suis fière de la ligne politique de nos dirigeants et prête à les soutenir de toutes mes forces», assure la jeune dame, avant de suivre la longue file.