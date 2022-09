Santé : le Mali célèbre ce mercredi 28 Septembre la Journée mondiale de lutte contre la rage - abamako.com

Santé : le Mali célèbre ce mercredi 28 Septembre la Journée mondiale de lutte contre la rage Publié le mercredi 28 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Siège de l`OMS à Genève en Suisse

Le Mali, à l’instar de l’ensemble de la communauté internationale, célèbre ce mercredi 28 Septembre 2022, la Journée mondiale de lutte contre la rage. Cette année le thème retenu est :« La santé, une seule santé, zéro mort ».



Selon l’OMS, chaque année la rage provoque entre 55 mille et 60 mille décès humains dans 150 pays, notamment en Asie et en Afrique qui comptent 95% des cas. Plus de 40% des cas de rage concerne les enfants de moins de 15 ans. La maladie est caractérisée, sur le plan clinique, par une atteinte aigüe du système nerveux central.



La rage est une maladie virale. Elle est transmise à l’homme essentiellement par la morsure du chien infecté. Elle peut aussi être transmise à l'homme par d’autres animaux domestiques ou sauvages infectés. La maladie, une fois déclarée, est sans traitement et mortelle.



