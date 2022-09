Habib Sissoko : Une icône du management sportif distinguée par la Femafoot - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Habib Sissoko : Une icône du management sportif distinguée par la Femafoot Publié le mercredi 28 septembre 2022 | Le Matin

Tweet

Icône du management du sport, Habib Sissoko dispose désormais d’une nouvelle distinction dans une vitrine déjà riche en prestigieuses reconnaissances. La Fédération malienne de football (FEMAFOOT) lui a décerné une Attestation de reconnaissance le 16 septembre 2022.



La Fédération malienne de football (FEMAFOOT) a célébré, le 16 septembre 2022, le président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) à sa manière. En effet, lors d’un dîner-gala au Radisson Collection à l’occasion de la 1ère édition de la «Nuit de reconnaissance et du mérite», Mamoutou Touré dit Bavieux a décerné à Habib Sissoko et à son directeur de cabinet, Tidiane M. Niambélé, une Attestation de reconnaissance.



Si M. Sissoko a été récompensé pour l’inestimable service rendu au mouvement olympique et sportif malien, M. Niambélé (président de la Femafoot de 2002 à 2005) l’a été pour le service rendu au football malien. Cette nouvelle reconnaissance conforte l’inestimable rôle de deux hommes valeureux engagés au service du développement du mouvement national olympique et sportif.



Il faut rappeler que la Femafoot avait déjà décerné la distinction de mérite au président Habib Sissoko pour son inestimable contribution au développement du sport au Mali. Un geste apprécié et interprété par le président Sissoko comme une manifestation de l’entente cordiale au sein du mouvement olympique et sportif national.



En novembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Education civique et de la Construction citoyenne) lui a décerné la Médaille de l’Ordre du mérite sportif. Sans compter que, depuis 2016, Habib est officier de l’Ordre national du mérite après avoir été fait Chevalier en 2009. Et déjà, en 2000, le président Me Abdoulaye Wade avait décerné à Habib Sissoko la médaille d’Officier du Mérite du Sénégal.



Dix ans plus tard (2010), il a reçu la Médaille du Mérite de l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO) à Acapulco (Mexique). Citoyen d’honneur de la ville de Saint-Louis (Sénégal) depuis 2013, Habib Sissoko a été récipiendaire la même année de la Médaille de l’Ordre du Mérite olympique algérien. Et depuis 2019, cet humble et très compétent serviteur du sport et de l’olympisme est Commandeur de l’Ordre du mérite du Comité international du sport militaire (CISM).



Des distinctions et de reconnaissances amplement méritées par cette icône du management sportif qui a sacrifié sa carrière professionnelle en se dédiant entièrement au développement du Sport et à la vulgarisation des valeurs olympiques !



Moussa Bolly