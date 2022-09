Paix et cohésion sociale : le projet médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, "BEN KUNAFONI" lancé - abamako.com

Un consortium de trois ONG, à savoir AZHAR, CCFD-TS et le Garde, a procédé ce mercredi 28 septembre 2022 au lancement du projet médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, ''BEN KUNAFONI''



C'était en présence du représentant du consortium des ONG, du président de la maison de la presse, du représentant de l'Union Européenne au Mali et du représentant du maire de la commune II



Pour une durée de 3 ans , ce projet est porté par trois ONG ( AZHAR, CCFD-TS et le Garde) qui ambitionne de renforcer la professionnalisation des médias, mais aussi l'éducation des consommateurs d'information. Ce projet également permettra de contribuer, selon les initiateurs, à l'émergence d'une capacité de production d'information citoyenne et d'espace de dialogue pérenne dans les territoires en renforçant les capacités des techniques et Matériels des acteurs des médias. '' Ce projet vient nous réconforter dans notre vision de refondation de la presse.", a indiqué le président de la maison de la presse Bandiougou DANTÉ.



Le projet médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, "BEN KUNAFONI" sera mis en œuvre dans trois régions ( Kayes, Sikasso et Mopti) et s'articule autour de 3 volets d'activité notamment l'accès à l'information, la production et la diffusion des connaissances sur les médias et la qualité de l'information.





''Ce projet sied bien au contexte actuel où les médias doivent jouer un rôle important pour promouvoir l'esprit de paix , de vivre ensemble et d'union sacré autour de l'essentiel. '', a déclaré le représentant du consortium des ONG.



Le représentant de l'Union Européenne au Mali a réaffirmé son engagement à renforcer les capacités de la presse.



