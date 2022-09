Processus électoral en cours au Mali : Partis politiques et société civile ont formulé des recommandations pour la participation des personnes en situation de vulnérabilité - abamako.com

Cérémonie de clôture de la table ronde sur la participation au processus électoral des personnes en situation de vulnérabilité.

Bamako, le 28 septembre 2022. Après deux jours de travaux, la table ronde organisée par l`Institut National Démocratique (NDI) sur la participation dans le processus électoral des citoyens en général et de ceux en situation de vulnérabilité en particulier (les personnes vivant avec handicap, les populations déplacées internes et les populations nomades), a pris fin par une cérémonie présidée par le DG de l`administration du territoire M. Abdou Salam Diépkilé. Voir tout l'album photo Tweet

Les rideaux sont tombés le mercredi 28 septembre 2022 sur la table ronde organisée par l’Institut National Démocratique qui s’est consacrée à la recherche d’une approche commune devant favoriser la participation des personnes en situation de vulnérabilité aux prochaines échéances électorales au Mali (référendum, locale, législative et présidentielle).



Au terme de deux jours de réflexion sur la participation des personnes déplacées et des populations nomades au processus électoral, les partis politiques, les organisations de la société civile et des experts électoraux réunis autour de cette table ronde ont formulé des recommandations à l’endroit des décideurs du pays.



Ces recommandations ont été remises au Directeur Général de l’Administration du territoire M. Abdou Salam Diépkilé en sa qualité du représentant du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation. C’était lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée à l’hôtel Maeva Palace, le même cadre où le ton des travaux avait été donné un jour plus tôt. À cette occasion, c’est un représentant de l’OSC Charte de l’Engagement Public pour l’Emergence (CEPE) qui a officiellement remis à l’émissaire du gouvernement le document dont nous vous présentons ici la teneur.



1-Identifier les sites et campements des nomades et déplacés internes sur l’ensemble du territoire national.

2- Organiser des séances foraines pour faciliter l’obtention des actes de naissance

3- Recruter des agents recenseurs locaux pour assurer les opérations du RAVEC

4- Créer les bureaux de vote dans les sites des déplacés

5-Inviter le gouvernement à prendre des décisions règlementaires pour faciliter la participation des populations déplacées et nomades aux opérations de révision des listes électorales

6-Rendre gratuit la délivrance des jugements supplétifs

7- Encourager les nouveaux majeurs à compléter leurs données biométriques au niveau de l’Etat civil

8- Renforcer les dispositifs d’enrôlement dans les communes

9- Impliquer les légitimités traditionnelles dans le processus d’établissement d’acte de naissance pour rapprocher l’Etat civil des usagers

10-Prendre des mesures dérogatoires pour la création des bureaux de vote itinérants

11-faciliter les opérations de transfert des populations déplacées dans les communes d’accueil

12- Appuyer le renforcement des capacités des médias dans l’éducation civique et électorale des groupes vulnérables

13-Envisager la possibilité de vote par procuration pour les nomades et pour les personnes déplacées.



