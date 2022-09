Préparation de la mise en place de l’Observatoire National des Risques Professionnels (ONRP): Ségou boucle la série des ateliers régionaux - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Préparation de la mise en place de l’Observatoire National des Risques Professionnels (ONRP): Ségou boucle la série des ateliers régionaux Publié le jeudi 29 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Atelier régional préparatoire de la mise en place de l’observatoire national des risques professionnels (ONRP)

Ségou, le 28 septembre 2022. L’hôtel Esplanade a servi de cadre à l`ouverture de l`atelier, le dernier des ateliers régionaux préparatoires de la mise en place de l’observatoire national des risques professionnels (ONRP) Tweet

Après Kayes du 1er au 3 août 2022 et Sikasso du 31 août au 2 septembre 2022, Ségou abrite la dernière de la série des ateliers régionaux préparatoires de la mise en place de l’observatoire national des risques professionnels (ONRP) du 28 au 30 septembre 2022 à l’hôtel Esplanade.



La rencontre de Ségou consacre la fin de la série des trois ateliers régionaux préparatoires devant servir de bréviaire à l’atelier national de validation de Bamako pour la mise en place de cet outil extrêmement précieux d’aide à la décision en matière de gestion des risques professionnels. Ainsi, pendant trois jours, les participants seront informés et sensibilisés sur les enjeux des risques professionnels dans le secteur agro-industriel.

Dans son intervention, le Directeur régional de Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), Salif Coulibaly, a salué la Direction générale de l'INPS pour avoir initié la mise en place d’un Observatoire national des risques professionnels dans notre pays. Selon lui, l’approche participative par l’implication de tous les acteurs (travailleurs, employeurs, les professionnels de la santé, l’administration et la société civile) choisie comme méthodologie laisse présager la réussite de la mise en place de l’Observatoire national des risques professionnels. Par ailleurs, il a profité également de l’occasion pour saluer l’ensemble des acteurs du monde du travail, de la santé et sécurité au travail.

« L’importance de la gestion et de la maîtrise des risques professionnels ne fait l'objet d'aucun débat, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Aucun agent, aucun ménage, aucune société et aucune économie ne saurait ignorer les conséquences majeures qui en découlent de leur occurrence. De par les multiples mutations continues que subissent notre environnement et notre société, la notion de risque professionnel se révèle de plus en plus complexe et ambiguë », a conclu M. Coulibaly.

« Cet atelier, comme les précédents, est la concrétisation d’un engagement pris lors de la célébration de la 26e Journée africaine des risques professionnels tenue le 28 avril 2022 au Mali », a rappelé le Directeur général adjoint de l’INPS, Dr. Mamadou Bakary Diakité, après s’être félicité du grand intérêt accordé aux travaux du présent atelier.

« L’Observatoire national des risques professionnels a pour but d’identifier l’ensemble des risques, y compris les risques nouveaux et émergents concernant la sécurité et la santé au travail, afin d’améliorer la rapidité et l’efficacité des mesures préventives », a-t-il expliqué. Et M. Diakité de poursuivre, «il a pour missions le recueil et la collecte des données relatives aux facteurs de risques professionnels et, notamment, celles relatives aux accidents de travail et des maladies professionnelles ; le traitement, l’analyse, la préconisation des mesures préventives et la diffusion des données ». Le DG adjoint de l’INPS a aussi précisé que « l’Observatoire fonctionnera en réseau de partenariat du niveau national jusqu’au sein de l’entreprise ».

Il a ensuite assuré que « l’opérationnalisation de l’observatoire conduira vers une bonne gouvernance et plus de transparence dans le management des risques professionnels tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des organismes assureurs ». Ainsi, a-t-il estimé, « cette implication de tous les acteurs (administration, patronat, travailleurs et les spécialistes en santé sécurité au travail) permettra, sans aucun doute, de détecter les différents problèmes de sécurité et de santé dans nos entreprises afin d’y apporter les corrections appropriées ». Il a conclu son intervention en invitant l’ensemble des participants à s’impliquer davantage, pour des recommandations pertinentes à l’issue des travaux.

Avant de donner son quitus aux travaux de cet atelier, le conseiller aux Affaires administratives et juridiques du gouverneur de la 4e région, Mohamed Aboubacrine Ag Mohamed Aly, a salué (au nom du gouverneur) la Direction générale de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) pour son leadership dans le processus de mise en place d’un Observatoire national des risques professionnels dans notre pays. Après s’être réjoui du choix de Ségou, il n’a pas manqué de témoigner et d’assurer de l’intérêt des autorités administratives et politiques de la région pour cet atelier.

I l a remarquablement donné l’assurance que les services du travail ainsi que les entreprises de la région de Ségou ne ménageront aucun effort pour mettre pleinement en œuvre les activités de ce nouvel outil, à savoir, l’Observatoire national des risques professionnels qui sera mis en place très prochainement.

En marge des travaux, le DGA Diakité a visité les locaux de la Direction régionale de l’INPS, le site de la Coopérative d’habitat dans le quartier Sirakoro de Ségou. Ce site a été visité en présence du président de ladite coopérative, M. Modibo Dagnon. Il a aussi rencontré le personnel pour des échanges francs et fructueux pour le bonheur de l’Institut.



Adama DIARRA (Service des Relations Publiques/INPS)