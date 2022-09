Festivités du Maouloud 2022 à Tombouctou : L’ARDCT ambitionne de revaloriser les mœurs de la Cité des 333 Saints - abamako.com

La Commission d’organisation des festivités du Maouloud 2022 de l’Association des Ressortissants pour le Développement du Cercle de Tombouctou (ARDCT) a animé, le mardi 27 Septembre dernier, à la Maison des Jeunes de Bamako, un point de presse pour annoncer le programme de leurs activités lors de la célébration du Maouloud de cette année à Tombouctou, la Cité des 333 Saints. Au présidium on notait la présence de plusieurs personnalités dont le président de l’ARDCT, l’Ambassadeur Mahmoud M. Arby et l’ancien ministre Maouloud Ben Kattra, président de la Commission d’organisation.



Le Maouloud 2022 sera célébré conformément au communiqué du ministère des Affaires religieuses et du Culte, le dimanche 9 Octobre prochain pour la naissance et le samedi 15 Octobre pour le baptême, sur toute l’étendue du territoire nationale.



Cette année, la célébration du Maouloud à Tombouctou est placée sous la Haute présidence de Dr Mahamadou KONE, ministre des Affaires religieuses et du Culte. Elle verra aussi la participation d’une dizaine de ministres du Gouvernement de la transition.



La contribution à la célébration de la fête du Maouloud dans la Cité des 333 Saints est devenue une activité phare à laquelle l’ARDCT a donné désormais un cachet particulier. Selon son président, la Commission d’organisation, a amplifié la participation des citoyens maliens et des étrangers qui vivent parmi eux à cet important événement.



« Tombouctou, étant une capitale islamique avec ses grands savants, les mosquées classées patrimoines mondial de l’humanité, érudits et saints. Tombouctou la ville du savoir avec ses manuscrits, ses bibliothèques, chercheurs doit être la destination de tous les maliens pour la célébration du Maouloud, comme cela se fait à l’oubli ou encore à la Mecque », a laissé entendre Maouloud Ben Kattra. De nos jours, le vivre ensemble est désormais menacé à Tombouctou. En effet, il nous a été donné de constater que dans cette ville très métissée par excellence, il y a des marches exclusives organisées par des communautés, l’autorité des Chefs religieux et traditionnels est de plus en plus contestée et celle de l’Etat ne s’en porte pas mieux.



Face à cette situation, selon Maouloud Ben Kattra, l’A RDCT a décidé de ne pas rester inactive. Elle organise le 13 octobre 2022 dans la ville des 333 Saints un Colloque national avec comme thème central Paix, Sécurité et Développement, sous la présidence de Monsieur Ahmed Mohamed AG HAMANI, Ancien Premier ministre.



A l’issue du colloque, un appel intitulé « l’Appel de Tombouctou pour la Paix, la Réconciliation et le Vivre Ensemble au Mali » sera, selon le conférencier, publié et remis aux autorités. Un plaidoyer national pour son appropriation par toute la nation sera entamé. Une Conférence inaugurale : Paix Sécurité et Développement animée par Monsieur Ahmed Mohamed AG HAMANI, Ancien Premier ministre, Président de la Coalition Citoyenne de la Société Civile pour la Paix, l’Unité et la Réconciliation Nationale (CCSC/PURN) est également prévue. Un panel sur le Rôle de l’Etat et des autorités traditionnelles dans la recherche de la Paix au Mali, animé par l’Ambassadeur Ilalkamar AG OUMAR, Ancien Directeur du Protocole de la République est aussi prévue. Ainsi qu’un panel sur le rôle de la Communauté internationale dans la recherche de la Paix au Mali animé par M. Moussa Abba DIALLO, Président de l’ONG AMSODE.



Aussi, face à la dégradation des mœurs dans la ville et la prolifération des mauvais comportements adoptés par les enfants et les jeunes, selon le ministre Maouloud Ben Kattra, l’Association des Ressortissants et Sympathisants pour le Développement du cercle de Tombouctou va initier en marge des festivités du Maouloud 2022 à Tombouctou, le Projet de revalorisation des mœurs à Tombouctou, avec comme marraine Mme SIDIBE Dédeou Ousmane, ministre de l’Education nationale.



Par ce projet, l’ARDCT vise, selon Maouloud Ben Kattra, à réinstaurer et maintenir un environnement favorable au respect des mœurs et coutumes de Tombouctou ainsi que les valeurs religieuses islamiques avec l’implication de l’ensemble forces vives du cercle de Tombouctou.



Autres activités prévues, des assemblées communautaires organisées dans l’ensemble des quartiers de Tombouctou permettront d’aboutir sur un Code moral pour les enfants et les jeunes à travers la déclaration des résolutions et du contenu de la « Charte des mœurs de Tombouctou » a expliqué le président de la commission d’organisation.



Rappelons que l’ARDCT est une organisation apolitique et à but non lucratif. Depuis sa création, l’ARDCT travaille ardemment à la promotion des initiatives socio-culturelles et économiques mais aussi au renforcement de la paix et la cohésion sociale dans la région de Tombouctou en général et le cercle de Tombouctou en particulier.



En plus de ces activités, l’ARDCT, selon Maouloud Ben Kattra, assiste les autorités locales dans leur recherche de financement pour la réalisation d’équipements collectifs comme les marchés, les Centre de santé communautaires et la réfection des routes. Actuellement, selon Kattra, grâce à l’intervention de son association, un marché local (Foire Yohou de Tombouctou) est en cours de réalisation. D’autres projets d’équipements collectifs sont en cours de maturation et peuvent être réalisés d’ici le début de l’année 2023, a-t-il informé.



AMTouré