L’influence tenace des marabouts sur le sport en Afrique de l’Ouest

Qualifiés de « préparateurs psychologiques » ou d’« agents spirituels », ces marabouts, un terme qui désignait à l’origine un savant musulman spirituellement accompli, prétendent pouvoir propulser ou briser des carrières footballistiques.



Talent, coup de chance ou magie noire ? En 1992, les Eléphants de Côte d’Ivoire remportent leur première Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Sénégal face au Ghana après une interminable séance de tirs au but (11-10). Des membres de la fédération ivoirienne de football et René Diby, le ministre ivoirien des sports de l’époque, révéleront plus tard que la sélection avait recouru à des féticheurs, qualifiés par le ministre de « préparateurs psychologiques », originaires du village d’Akradio, à une heure d’Abidjan. La dizaine d’hommes en question aurait prédit la victoire des Ivoiriens ainsi que d’autres faits de jeu tout au long de la compétition.