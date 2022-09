Mission de la Cedeao : En attendant les retombées des « échanges francs et sincères »… - abamako.com

Mission de la Cedeao : En attendant les retombées des « échanges francs et sincères »… Publié le vendredi 30 septembre 2022

La mission de haut niveau dépêchée par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) au sujet des 46 militaires ivoiriens a séjourné à Bamako hier jeudi 29 septembre 2022. Même si rien n’a filtré de la rencontre entre les deux parties, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a parlé « des échanges francs et sincères ». Peut-on espérer une sortie rapide de crise ?



Comme annoncé, la délégation de haut niveau de la Cedeao est arrivée à Bamako hier. Elle était composée du président ghanéen Nana Akufo-Addo, d’Adama Barrow, président de la Gambie et du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, représentant du président togolais. Goodluck Jonathan était aussi de la délégation. « Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi Goïta, Chef de l’État, a accueilli, ce jeudi 29 septembre 2022, à l’aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou, une délégation de haut niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Le Président gambien, Adama BARROW ; le Président ghanéen, Nana Akufo-ADDO, ont été accueillis, à leur descente d’avion, par le Chef d’État malien. Le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, ainsi que le médiateur de la Cedeao pour le Mali, Goodluck Jonathan, font également partie de la délégation, envoyée suite à la Conférence des chefs d’État pour négocier la libération des 46 mercenaires ivoiriens interpellés le 10 juillet 2022, à l’aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou ». Telle est la note publiée sur la page Facebook de la Présidence de la République du Mali.



Ce qui a attiré l’attention de nombre d’observateurs à l’arrivée de cette délégation, c’est l’absence du président de la République du Togo pour qui les autorités du Mali ont un respect profond. La preuve, c’est lui qui a été désigné comme médiateur non seulement pour la levée des sanctions contre le Mali, mais aussi dans ce dossier des « mercenaires » ivoiriens. Son absence jouera-t-elle sur les négociations ? On ne saurait le dire.



Y a-t-il espoir d’un compromis ? En tout cas le président de la transition a réitéré la disponibilité du Mali pour le dialogue. « J’ai accueilli les présidents Nana Akufo du Ghana et Barrow de la Gambie pour des échanges francs et sincères sur des questions d’intérêts régionaux », a écrit le président de la Transition du Mali sur son compte twitter, avant d’ajouter : « Attaché à sa souveraineté, le Mali reste ouvert au dialogue ».



Ce qui est sûr, c’est que le Mali avait déjà annoncé ses conditions avec l’arrivée de cette délégation. Dans une interview accordée à la VOA, Diop a déclaré : « Nous allons les écouter. Nous avons dit depuis le début que tout ce que le Mali veut, c’est chercher les voies et moyens pour trouver un terrain d’attente entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Mais si c’est pour imposer des décisions au Mali, cela ne passera pas ».



En attendant le communiqué des deux parties, les peuples malien et ivoirien sont pressés de connaitre les suites réservées à cette affaire des 46 militaires.



