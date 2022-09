Droit de l’Homme : le Mali dispose désormais d’un document de référence pour le respect des droits de l’Homme en milieu carcéral. - abamako.com

Droit de l'Homme : le Mali dispose désormais d'un document de référence pour le respect des droits de l'Homme en milieu carcéral. Publié le vendredi 30 septembre 2022 | aBamako.com

Droit de l`homme : le Mali dispose désormais d`un document de référence pour le respect des droits de l’Homme en milieu carcéral.

Dans le cadre de la promotion du Droit de l'homme en milieu carcéral, la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée, et l’Institut Danois des Droits de l’Homme ont rédigé un manuel de formation en droits de l’Homme dans le milieu carcéral .



La cérémonie officielle de remise d'exemplaires de ce manuel a été présidée le jeudi 29 septembre 2023, par le secrétaire général du ministère de la justice et des droits de l'homme, garde des sceaux en présence du Directeur National de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée, des Directeurs des Services Centraux et Assimilés du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, des représentants de l’Institut Danois des Droits de l’Homme et des représentants des forces de défense ainsi que de la société civile.



Composé de deux cents pages, ce manuel traite une dizaine de modules liés aux droits de l'homme, les impératifs sécuritaires, la lutte contre le radicalisme et l'exercice des droits de l'homme en milieu carcéral.



''Je me réjouis de ce que ce précieux outil vient renforcer les mesures prises par le Gouvernement pour donner un visage plus humain au milieu carcéral, après la réalisation d’importantes infrastructures faisant de notre pays un des rares de la sous-région respectant les normes et standards internationaux dans ce domaine.'', a indiqué le secrétaire général du ministère de la justice et des droits de l'homme garde des Sceaux.



Dans son intervention le directeur National de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée a exprimé sa volonté de faire des sessions de formation à l'attention des agents pénitenciers pour une meilleure maîtrise des droits de l'homme évoqués dans ce manuel , afin de le rendre visible au sein des établissements pénitentiaires.



M.S