Chute des recettes douanières : Le DG Amadou Konate sur le départ ?

Chute des recettes douanières : Le DG Amadou Konate sur le départ ? Publié le vendredi 30 septembre 2022 | La Revelation

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`inauguration de la nouvelle direction générale des douanes

Samanko, le 19 septembre 2022. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a procédé à la coupure de ruban symbolique inaugurant les locaux de la nouvelle direction générale des douanes maliennes, sis à Samanko dans la commune du Mandé.



Depuis l’arrivée de Amadou Konaté, les recettes douanières connaissent une chute importante au Mali. Au plus haut niveau, notamment au ministère de l’Economie et des finances on commence à s’inquiéter de cette situation qui pourrait être due à plusieurs facteurs dont la faiblesse et le manque de leadership du Directeur Général. Pour cette raison, il est préconisé que le département de l’économie et des finances, pour éviter des pertes chiffrées à plusieurs milliards de F, fasse preuve d’un grand discernement et de rigueur. Tantôt l’on évoque les effets de l’embargo que le pays a subi, tantôt l’on fait croire que c’est l’insécurité. Mais quand on nomme des incompétents à des postes stratégiques il faut s’attendre à l’échec.



ATD/La Révélation



Vues: 6