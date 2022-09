UEMOA : ouverture, au siège de la BCEAO à Dakar, de la réunion ordinaire du Conseil des ministres - abamako.com

La réunion du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est ouverte, ce vendredi 30 septembre 2022, au siège de l’institution émettrice, à Dakar.



Dans son propos d’ouverture des travaux, le président du Conseil des ministres Sani Yaya a rappelé la persistance d’un contexte mondial difficile face auquel les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine se sont montrés résilients.



"La présente session se tient dans un contexte international marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine et les effets de la crise sanitaire ainsi que de fortes tensions inflationnistes non seulement aux États-Unis et en Europe, mais également en Afrique. Face à la flambée des prix, les banques centrales ont dans leur ensemble procédé à un resserrement de leurs politiques monétaires respectives. Ce qui rend de plus en plus onéreux les financements sur les marchés financiers internationaux. Dans ce contexte peu favorable, les économies de l’Union restent globalement résilientes", à indiqué le Président du Conseil des ministres, le ministre togolais des finances, Sani Yaya.



Il a par ailleurs rappelé que la bonne dynamique des économies de l’UEMOA devrait se poursuivre "avec les prévisions de croissance de 5,2 % et 5,3 % aux troisième et quatrième trimestre 2022".



"Malgré ses bonnes perspectives, les économies des États-membres de l’union restent également confrontées aux difficultés d’approvisionnement notamment en produits alimentaires et en intrants agricoles. Les deux belligérants, la Russie et l’Ukraine, étant les principaux fournisseurs des États-membres de l’union pour cette catégorie de produits", a poursuivi Sani Yaya.



Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a quant à lui réitéré son engagement à inscrire ses actions dans la continuité de ses devanciers.



"Comme indiqué lors de ma prestation de serment, je voudrais vous assurer de mon engagement à inscrire résolument nos actions dans la continuité de celles de mes prédécesseurs. Toute l’expertise de la Banque Centrale sera comme à l’accoutumée mise à la disposition de votre conseil aussi bien dans la préparation des réunions de votre instance que dans la mise en œuvre des décisions issues des délibérations et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque Centrale", a déclaré pour sa part, Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO.



Pour cette session, la première tenue en présentiel depuis plusieurs mois, le Conseil des ministres de l’UEMOA a accueilli trois nouveaux membres que sont Oulimata Sarr et Mamadou Moustapha Bâ du Sénégal, respectivement ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et ministre des Finances et du Budget. Le troisième membre est de la République de Guinée Bissau Ilidio Viera Té, ministre des Finances de la République de Guinée.



Le président du conseil des ministres a par ailleurs adressé des remerciements et des vœux à l’endroit d’Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Hott, et Joao Alaaji Mamadou Fadia, membres sortants du Conseil des ministres.



Makhtar C.